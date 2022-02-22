Закускин проигнорировал требование об отставке за конфликт с Юсупхаджиевой

22 февраля 2022, 14:57

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Глава Мещанского округа Москвы Александр Закускин не отреагировал на требование сложить полномочия после конфликта с пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой, а Совет депутатов не стал рассматривать вопрос о его отставке, сообщил депутат Юрий Рейнхиммель.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля депутат совета Мещанского района Москвы Юрий Рейнхиммель внес в Совет депутатов проект решения о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Мещанский Александра Закускина из-за конфликта Закускина с уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой. Он уточнил, что предлагает Закускину самому написать заявление об отставке, которое Совет депутатов утвердил бы 21 февраля, поскольку "нет времени для вынесения инициативы об удалении главы в отставку в связи с бюрократическими тонкостями".

10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как глава Мещанского округа и глава совета депутатов района Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика. Закускин во время инцидента угрожал "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Родственники рассказали о плохом самочувствии Юсупхаджиевой после конфликта с Закускиным.

Депутаты не стали прекращать досрочно полномочия главы округа Мещанский Александра Закускина, сообщил Юрий Рейнхиммель. "Обсуждение этого вопроса завершено. Господин Закускин отказался написать заявление на добровольный уход в отставку, поэтому он не удален в отставку, его полномочия не прекращены досрочно", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Совет депутатов не рассмотрел этот вопрос, говорится в публикации Юрия Рейнхиммеля, размещенной сегодня ночью на его странице в "ВКонтакте".

"Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Мещанский Закускина А.А. не был рассмотрен, последний не стал слагать с себя полномочия. После окончания обсуждения его отставки он попытался продолжить ведение заседания в качестве председательствующего. Я не стал дальше это терпеть и покинул заседание", - написал Рейнхиммель.

Напомним, 12 февраля Закускину позвонил депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. В разговоре с ним Закускин признался, что "переборщил" во время инцидента, и пообещал извиниться за свои действия. 13 февраля он обнародовал видео с заочным извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув бытовой характер конфликта.

16 февраля Закускин лично встретился с Юсупхаджиевой и принес ей извинения, пожилая женщина приняла подарки и простила его. Закускин извинился перед Юсупхаджиевой вынужденно, а его речь неубедительна, предположили посмотревшие ролик с извинениями пользователи Instagram и потребовали наказать депутата по закону.

Закускин принес личные извинения Салиме Юсупхаджиевой после того, как представители чеченской общины насильно привезли его к ней, сообщила член Общественного совета управы Мещанского района Елена Аручиди. Закускин не стал бы извиняться без давления Адама Делимханова, согласилась председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Я расцениваю извинения как искренние, сделанные из-за страха перед Делимхановым", - сказала она.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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