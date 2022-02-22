Полицейский в Северной Осетии обвинен по делу о вымогательстве взятки

22 февраля 2022, 14:14

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Дело бывшего сотрудника ДПС в Северной Осетии о вымогательстве взятки у водителя передано в суд.

По данным следствия, 11 августа 2021 года обвиняемый на автодороге Владикавказ - Алагир остановил автомобиль ВАЗ-2106 под управлением местного жителя. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, и полицейский, не показав ему результаты, заявил, что установлено наличие опьянения. За непривлечение к административной ответственности сотрудник ДПС потребовал 70 тысяч рублей. "В тот же день, после получения взятки в указанном размере, обвиняемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Бывший полицейский обвинен по пункту "б" части 5 статьи 290 УК России (вымогательство взятки). Он находится под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2021 года два сотрудника полиции в Северной Осетии были заподозрены в получении взяток за отказ от административного преследования.