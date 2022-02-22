Сельчане в Дагестане пожаловались на аварийный мост

22 февраля 2022, 13:47

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Мост в селе Унхада Тляратинского района находится в аварийном состоянии, и в случае его обрушения без сообщения останутся несколько сел. Кроме того, с наступлением весны начнутся полевые работы, а по мосту запрещен проезд техники, пожаловались местные жители в Instagram.

Ролик, на кадрах которого показан ветхий мост, был опубликован сегодня в Instagram-паблике droo_druzhba_narodov. Съемка видео происходит под мостом, на кадрах показано бетонное основание и бетонные опоры моста. Опоры разрушились в местах их стыка с основанием. В некоторых местах опоры упали, а само основание покосилось. Под мостом протекает река.

"Сергей Алимович [Меликов, глава Дагестана], здравствуйте! Хотелось бы видеообращение сделать по поводу этого моста в селении Унхада. Этот мост находится в очень плачевном состоянии уже года два. Мы жители Тляратинского района. Этот мост соединяет очень много сел. Это единственная дорога, которая идет к нам в село. Мы неоднократно обращались [к чиновникам, но они] никакого ответа не дают", – сказал автор видео на кадрах ролика.

В описании публикации сказано, что с наступлением весны в Тляратинском районе начнутся сельскохозяйственные работы, а грузовым машинам и технике через этот мост ездить запрещено из-за его ветхости.

К 14.00 мск эта запись на странице Instagram-паблика droo_druzhba_narodov, на который подписаны около 15,8 тысячи пользователей, набрала 370 отметок "нравится" и 116 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Нужно решить проблему как можно быстрее", – написал magomed_18.01.

"Пока ЧП не произошло, возьмитесь, пожалуйста, за дело", – попросил shaxbanov_maxmyd.

"Хорошо было бы до наступления лета отремонтировать", – отметил shamil.zip.

"Когда депутатские выборы мы всем нужны, а как только проблема, про нас никто не вспоминает, – посетовал magomed._madzhidov.

"Этот мост как индикатор состояния работоспособности в решении проблем по обеспечению населения общественными благами. Эта функция власти у нас работает слишком неэффективно. Также было хорошо, если взялись бы и за асфальтирование дороги Туршунай – Качалай, ведь этот участок очень часто приходит в негодное состояние для езды. Из-за чего бывает, что экстренные службы до нас не могут доехать", – подчеркнул tagirov9287.

Ролик, на кадрах которого показан ветхий мост в селе Унхада, также был размещен сегодня в Instagram-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 357 тысяч пользователей. К 14.00 мск эта публикация набрала около 15,5 тысячи просмотров и 60 комментариев.

"Скоро рухнет, потом начнут шевелиться", – предположил magomedaliev80.

"Не просить надо, а требовать с них выполнения своих прямых обязанностей", – подчеркнул plastmass9.

"Местные чиновники где? Почему жители должны обращаться?" – спросил пользователь free.mind05.

"Какие два года? Уже 13 лет этот мост в аварийном состоянии", – отметил muhammad_avarov.

Напомним, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на различные проблемы в регионе, и в том числе и на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.