Глава детского реабилитационного центра в Дагестане задержана

22 февраля 2022, 12:48

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Директор частного реабилитационного центра для детей в Каспийске заподозрена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 10 января местная жительница привела свою шестилетнюю дочь в реабилитационный центр по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями, расположенный в Каспийске. Девочка осталась без надлежащего присмотра в детской комнате, где взобралась на полку шкафа на высоту метр от пола, откуда упала, получив телесные повреждения, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

"Кроме этого, директор в нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований предоставляла родителям детей в возрасте до 6 лет услуги по дневному уходу за детьми с ограниченными возможностями, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья детей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В отношении директора центра возбуждено дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Подозреваемая задержана, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года руководство школы в Махачкале было заподозрено в халатности после гибели подростка.