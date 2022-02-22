автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

22 февраля 2022, 12:48

Глава детского реабилитационного центра в Дагестане задержана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор частного реабилитационного центра для детей в Каспийске заподозрена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 10 января местная жительница привела свою шестилетнюю дочь в реабилитационный центр по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями, расположенный в Каспийске. Девочка осталась без надлежащего присмотра в детской комнате, где взобралась на полку шкафа на высоту метр от пола, откуда упала, получив телесные повреждения, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

"Кроме этого, директор в нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований предоставляла родителям детей в возрасте до 6 лет услуги по дневному уходу за детьми с ограниченными возможностями, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья детей", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В отношении директора центра возбуждено дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Подозреваемая задержана, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года руководство школы в Махачкале было заподозрено в халатности после гибели подростка.

Примечание:

"Руководитель "Буйнакскводоканала" оштрафован после массового отравления", "Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии", "Владелец заправки в Дагестане заподозрен в нарушении мер безопасности".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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