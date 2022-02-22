Российские летчики на учениях в горах Армении. Фото пресс-службы минобороны россии https://structure.mil.ru/mission/fight_against_terrorism/news/more.htm?id=12276879@egNews

22 февраля 2022, 10:34

Российские летчики провели учения в горах Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Летчики российской военной базы отработали навыки полетов в ночное время, а также эвакуацию условно раненых солдат на высокогорном полигоне в Армении, сообщили военные.

Как сообщал "Кавказский узел", летчики российской базы, дислоцированной в Армении, периодически проводят учения. Так, 11 января они провели отработку навыков пилотирования и разведки в горах.

Экипажи боевых вертолетов, с авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) провели учения в высокогорной местности Армении, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Экипажи разведывательно-ударных Ка-52 и десантно-транспортных Ми-8МТВт вертолетов совершили полеты в сложных метеоусловиях и темное время суток. Военнослужащие выполнили заход на посадку по приборам, а также полеты над высокогорным полигоном Алагяз", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

В маневрах приняли участие более 120 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц техники. Экипажи выполнили полеты по заданным маршрутам, поиск и эвакуацию условно раненых солдат, а также отработали навыки поисково-спасательных работ, добавила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2020 года российские летчики отработали навыки уничтожения условного противника в горах Армении с помощью истребителей и беспилотников.

Военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) и дислоцируется в Ереване и Гюмри, говорится в справке "Кавказского узла" "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

Примечание:

"Военные эксперты назвали рядовыми учения войск Азербайджана и Турции", "Разведчики провели антитеррористические учения в горах Абхазии", "Аналитики назвали рядовыми масштабные учения на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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