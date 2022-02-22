Письмо Тургенева. Фото: https://litexpress.goslitmuz.ru/classic/i_s_turgenev/

22 февраля 2022, 02:19

Ростовское издание о поэзии оштрафовано за мат в письме Тургенева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд оштрафовал главного редактора ростовского издания о поэзии Prosodia Владимира Козлова на пять тысяч рублей, а организацию, которая управляет проектом, на 30 тысяч рублей. В суде представитель Роскомнадзора рекомендовал обойтись предупреждением, но судья назначил штрафы, отметил Козлов.

Как писал "Кавказский узел", управление Роскомнадзора по Ростовской области составило административный протокол на издание о поэзии Prosodia из-за цитирования отрывка из письма писателя Ивана Тургенева, в котором писатель употребил слово, синонимичное слову "ублюдок" в значении "внебрачный ребенок". Материалы переданы в суд. Изданию грозят непосильные штрафы, заявил его главный редактор Владимир Козлов. По словам медиаюриста Светланы Кузевановой, использование в СМИ нецензурных слов запрещено Роскомнадзором даже в случае цитирования классиков, а художественный смысл и литературная ценность чиновников не интересуют.

Мировой судья Кировского района Ростова-на-Дону 21 февраля вынес судебное решение по иску Роскомнадзора в адрес Prosodia. Всего исков было два: к главному редактору как физическому лицу и к АНО "Инновационные гуманитарные проекты", которому принадлежит свидетельство о регистрации сайта prosodia.ru. Суд оштрафовал главреда на пять тысяч рублей, организацию - на 30 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте издания.

"Суд мог быть к нам более суров (по КоАП штрафы для юрлиц указаны в размере от 20 до 200 тысяч), но мог быть и более милостив - когда организация привлекается впервые, суд часто обходится и предупреждением. Аргументом в пользу такого решения была и выписка из нашего счета, которая показывала нас как нищебродов. Более того, в какой-то момент, когда обе стороны изложили аргументы, я даже подумал, что точно будет предупреждение - потому что не только мы, но и Роскомнадзор к нашему удивлению рекомендовал им обойтись. Но нет, видим, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано", - написал главный редактор Prosodia Владимир Козлов на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что пока не принято решение, "стоит ли связываться с апелляцией", и предложил "поддержать проект взносом, (так как) некоторые читатели выражали готовность сделать это".

Отметим, что максимальный размер штрафа по части 3 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации для физлиц - 20 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей.

Примечание:

"Суд предписал заблокировать страницу на онлайн-ресурсе "Крестьянина", "Суд в Ростове-на-Дону утвердил штраф главреду районной газеты", "Житель Ростова-на-Дону пожаловался на преследование за активистскую деятельность".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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