Последствия лесного пожара. Фото https://mchsra.info/novosti/item/1497-pervaya-nedelya-nastupivshego-goda-stala-krajne-napryazhennoj-dlya-sotrudnikov-mchs-abkhazii пресс-службы МЧС РА

21 февраля 2022, 05:10

Жители азербайджанского села подключились к тушению природного пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Илисуинском заповеднике неподалеку от села Гум произошел лесной пожар, к тушению которого также подключились сельчане. Возгорание удалось локализовать.

Пожар возник в горно-лесной местности Гахского района Азербайджана вечером 20 февраля.

Лес загорелся в Илисуинском государственном природном заповеднике в трех километрах от села Гум. К тушению пожара помимо сотрудников заповедника и Гахского лесничества, а также пожарных были привлечены жители сел Гум и Чинарли. В общей сложности огонь тушили около 100 человек, сообщает report.az.

Через несколько часов возгорание удалось локализовать, тушение пожара продолжается, информирует oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2021 года к тушению пожара в горной местности вблизи села Сардахар в Исмаиллинском районе также подключались местные жители.

Примечание:

"Второй за сутки крупный природный пожар возник в горах Азербайджана", "Сельчане подключились к тушению природного пожара в Азербайджане", "Азербайджан отправил в Турцию вторую группу спасателей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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