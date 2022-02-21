Жители азербайджанского села подключились к тушению природного пожара

21 февраля 2022, 05:10

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В Илисуинском заповеднике неподалеку от села Гум произошел лесной пожар, к тушению которого также подключились сельчане. Возгорание удалось локализовать.

Пожар возник в горно-лесной местности Гахского района Азербайджана вечером 20 февраля.

Лес загорелся в Илисуинском государственном природном заповеднике в трех километрах от села Гум. К тушению пожара помимо сотрудников заповедника и Гахского лесничества, а также пожарных были привлечены жители сел Гум и Чинарли. В общей сложности огонь тушили около 100 человек, сообщает report.az.

Через несколько часов возгорание удалось локализовать, тушение пожара продолжается, информирует oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2021 года к тушению пожара в горной местности вблизи села Сардахар в Исмаиллинском районе также подключались местные жители.