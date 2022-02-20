Власти Ставрополья продлили мораторий на QR-коды о вакцинации

20 февраля 2022, 21:25

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Мораторий на обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест продлен до 28 февраля на Ставрополье.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря 2021 года на Ставрополье были введены дополнительные меры против COVID-19. Для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания стали необходимы QR-коды, так постановил губернатор. Введение QR-кодов для посещения общественных мест привело к тому, что число клиентов заметно сократилось, бизнес терпит убытки, заявили владельцы кафе, ресторанов и кинотеатров в Ставрополе. 23 декабря 2021 года в крае был введен мораторий до 20 января 2022 года на обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест.

Власти Ставропольского края продлили до 28 февраля мораторий на использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 при посещении общественных мест. Постановление о продлении моратория подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сегодня документ был опубликован на официальном портале правовой информации края.

Ранее в январе власти Ставрополья уже продлевали до 20 февраля мораторий на QR-коды о вакцинации, которые обязаны предоставлять жители при посещении кафе, спортзалов, развлекательных и культурных центров, сообщила телекомпания "Свое.ТВ".

Отметим, что 17 февраля в Ставропольском крае закончились вынужденные каникулы в школах. После перерыва в учебных заведениях усилили санитарные меры - на входе у всех проверяют температуру, в здании регулярно обрабатывают все контактные поверхности, а для того, чтобы минимизировать контакт между учащимися, разработали ступенчатое расписание, передает ГТРК «Ставрополье». В крае с 3 по 9 февраля школьники 1-8 классов были переведены на дистанционное обучение. Учащиеся 9-11 классов, а также студенты вузов и ссузов края продолжали учиться очно. Школьные каникулы проходили с 10 по 16 февраля, сообщил "Интерфакс".

На Ставрополье 28 января почти половина новых заражений коронавирусом приходилась на детей, а заболевания "омикрон"-штаммом составляли 80 процентов от всех случаев, заявили ранее в краевом Минздраве. В текущей ситуации правильно будет перевести школы на удаленку, отметил вирусолог Андрей Макашов, а губернатор края Владимир Владимиров назвал эту меру неизбежной.

За минувшие сутки выздоровело 1146 человек, всего справились с болезнью почти 150 тысяч жителей края, с 18 на 19 февраля были госпитализированы 165 человек, сообщил сегодня в своем аккаунте в Instagram глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Большая часть заболевших проходят амбулаторное решение, при этом более 20 процентов специализированных COVID-коек свободны, отметил губернатор.

"Защититься от инфекции помогает вакцинация. Всего оба компонента прививки получили 1 миллион 93 тысячи наших земляков", - написал в сообщении глава региона.

26 января он проинформировал о поступлении в край 1900 доз вакцины "Спутник-М", предназначенной для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Иммунизация будет проводиться только на добровольной основе, с согласия родителей или законного представителя, сообщил Владимир Владимиров.

Первый этап добровольной вакцинации подростков уже завершился в регионе, в нем приняли участие около двух тысяч человек, передал ТАСС 16 февраля.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".