Кавказские спортсмены поспорили о необходимости присутствия мусульманских священников на Олимпиаде

20 февраля 2022, 10:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время соревнований спортсмену нужен хороший тренер, врач и психолог, а религиозные обряды мусульмане могут выполнять без помощи священников, заявили тренер по боевым единоборствам из Адыгеи Аскер Намитоков и одиннадцатикратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов, комментируя обращение спортсменки из мусульманской семьи к православному священнику на Олимпиаде в Пекине. У спортсменов должна быть возможность при необходимости обратиться к духовному наставнику, принадлежащему одной с ним конфессии, считает директор спортивной школы в Хабезском районе Карачаево-Черкесии Аслан Джадиров.

Председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамира Мухетдинова возмутило, что на Олимпиаде рядом с российскими спортсменами есть православный священник, а представителей других религий нет.

"Духовник Олимпийской сборной» звучит ровно так же, как «Главный храм Вооруженных сил» и «депутатская группа по защите христианских ценностей». Двусмысленно в отношении принципа свободы совести (все ли спортсмены / военные и депутаты являются верующими людьми?) и уничижительно в отношении религиозных воззрений людей, не принадлежащих православной культуре", - написал он 15 февраля на своей странице в Facebook, комментируя беседу православного священника со спортсменкой из мусульманской семьи Камилой Валиевой.

"В непростые для нее дни поговорил православный священник. Мы поняли, что а) рядом с нашими спортсменами в олимпийской деревне присутствует православный священник и б) ни от каких других религий (несмотря на то, что традиционных религий в России четыре) духовенства возле наших атлетов на Олимпиаде нет", - констатировал он.

В допинг-пробе у фигуристки Камилы Валиевой, участвующей в Олимпиаде в Пекине, был обнаружен допинг. В ее пробе, сданной в конце декабря 2021 года, нашли запрещенный препарат триметазидин. Однако она все-таки была допущена до личных соревнований Олимпиады в Пекине. Валиева, заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине и 18 февраля вернулась домой. В период судебного разбирательства из-за обнаруженного допинга она пообщалась в Пекине с православным священником. Председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заявил, что духовник олимпийской сборной России, священник Андрей Алексеев, не планировал переводить фигуристку Камилу Валиеву в православие, когда беседовал с ней. Разговор свидетельствует о дружбе и взаимной поддержке конфессий в стране, привел слова митрополита 17 февраля Eurosport.

Этот пост появился в ответ на обращения единоверцев и затрагивает не только ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, но и отношение к религиозным потребностям мусульман в различных сферах деятельности и в разных регионах России, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мухетдинов.

«Если сейчас, особенно после поправок в конституцию России, в ней присутствует понятие Бог, определена важность религии в жизни общества, и государство проводит последовательную политику в этом отношении, то у граждан России разных конфессий, включая мусульман, возникает вопрос, распространяется ли это в рамках одной православной конфессии», - сказал он.

По словам Мухетдинова, пост его был посвящён соблюдению баланса в обеспечении религиозной жизни россиян, в том числе спортсменов. Во время важных событий необходимо учитывать и интересы представителей других основных религий, живущих в России, считает он. "Тем более что в сборной на этих и других соревнованиях немало мусульман, которые тоже хотели бы пообщаться с духовным наставником, с имамом", - сказал муфтий.

В ДУМ России обращаются спортсмены-мусульмане, когда едут на соревнования, рассказал Мухетдинов. «Они просят имамов совершить дуа (молитву) за них, говорят, что им нужна поддержка имамов и джамаата. У верующих людей, спортсменов необходимость обращаться за духовной поддержкой в ответственные моменты существует. Если это признать, то государство должно создавать равные возможности для представителей всех конфессий», - считает он.

В качестве позитивного примера он привёл строительство мечети на Поклонной горе в Москве. «В честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне мэрия Москвы и правительство России посчитали правильным возвести храмы основных традиционных конфессий страны в парке Победы. Были построены православная церковь, синагога и мечеть. Такой подход может устроить всех граждан нашей страны. В том числе и в вопросах удовлетворения духовных потребностей спортсменов-мусульман», - указал Мухетдинов.

Он отметил, что власти на юге России часто игнорируют такой подход и не откликаются на просьбы и пожелания мусульманских общин. «Например, в Ростове-на Дону десятки запросов были направлены на имя губернатора от мусульман с просьбой вернуть историческое здание мечети. Более того, мусульмане готовы были выкупить территорию мечети. Но в итоге региональная власть приняла решение продать здание какому-то джаз-клубу. Подобные случаи были и в Астрахани. И во Владикавказе существует проблема с мечетью, в ней (расположен) планетарий сейчас. Хотя есть регионы, где таких проблем и не возникает, навстречу идут власти и даже отдельные иерархи РПЦ», - сказал Мухетдинов.

Мэрия Ростова-на-Дону передала джазовой школе построенное в начале ХХ века и перестроенное в советские годы здание соборной мечети, за которое боролись верующие. Решение мэрии мусульмане считают несправедливым и возмущены этим, заявил глава муфтията Ростовской области Мухаммед Бикмаев. За долгие годы здание потеряло свой исторический облик и требует реконструкции, указал архитектор Владимир Кирьязиев. В январе мусульмане организовали сбор подписей под петицией с требованием вернуть им здание исторической мечети. Ростовский муфтият призвал чиновников пересмотреть решение о передаче здания джазовой школе, а мусульманскую общественность - не поддаваться на провокации.

Если для православных в силу особенностей их конфессии требуется священнослужитель, посредник в исполнении обрядов, то мусульманам достаточно не препятствовать в совершении личных религиозных потребностей, например, возможности совершать пятикратный намаз, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" тренер по боевым единоборствам из Адыгеи Аскер Намитоков.

«В сфере боевых единоборств у ребят, которые, например, в Америке выступают в соревнованиях UFC, есть свой крепкий иман (вера) внутри. Многие намаз совершают. А мусульманам в принципе посредники между человеком и Богом и не нужны. Всякого рода духовные наставники – это уже перехлёсты. В царской армии были капелланы, и сейчас в армии возрождают это, открывают часовни христианские. Но в спорте это не нужно», - считает он.

По мнению Намитокова, спортсмену нужен хороший тренер, врач и психолог. «А привлекать священников не надо. Камила (Валиева) прекрасно бы обошлась без вмешательства, тем более православного священника. Вообще спортсмена готовят не священнослужители. Становлению и развитию спортсмена способствуют специалисты», - пояснил тренер.

Для спортсмена лучше, если на Олимпиаду привезут личного тренера, который ведёт и знает его с детства, считает Намитоков. "Этот тренер оказал бы большее влияние на результат и на преодоление психологических проблем спортсмена, чем какой-то священник, который толком с ней и не знаком. А обращаться ко Всевышнему мусульмане могут сами пять раз в день, и этого нам достаточно, чтобы укрепить иман и чтобы внутри быть готовыми ко всем испытаниям», - резюмировал он.

Тренер и директор спортивной школы в Хабезском районе Карачаево-Черкесии Аслан Джадиров считает, что спортсмену необходим правильный настрой на соревнованиях. «Вера – это необходимость для человека, независимо о того, спортсмен он или нет. Вера помогает ему сконцентрировать волю, настроиться на преодоление трудностей. И если будет присутствовать человек, который будет способствовать этому, то это не помешает. Это может быть психолог, а может быть и духовный наставник», - считает он.

Баланс между представителями разных конфессий должен быть соблюден, сказал Джадиров. «Если уже при сборных присутствует православный священник, то нужно и присутствие представителя ислама, потому что в командах есть мусульмане. Вряд ли настроить спортсмена сможет человек с иным вероубеждением. Лично я психологически больше расстроился бы», - сказал он.

Депутат Госдумы от Адыгеи, одиннадцатикратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов выразил сожаление по поводу ситуации с Камилой Валиевой. Он считает, что несмотря на сильнейшее давление, она уже доказала, что первая в мире фигурного катания.

У мусульман-спортсменов есть возможности для удовлетворения религиозных потребностей, отметил он. «В спортзалах и на стадионах на международных соревнованиях для мусульман и представителей других конфессий отводятся места, где можно молиться. Это вполне нормально, когда спортсмен может совершить акты поклонения. А в каких-то сложных ситуациях всё-таки есть в командах психолог, который и должен общаться со спортсменом. К тому же есть возможность, чтобы личный тренер ездил. Важна и его поддержка, помимо общего тренера команды», - пояснил Хасанов.

Вопрос о присутствии священнослужителей на соревнованиях должен быть оставлен на усмотрение самих спортсменов, считает он. "Если им это нужно, то пусть (присутствует). Бывают, что футболисты приглашают священника пообщаться. Или, например, Емельяненко (российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко) возил с собой священника, с ним тренировался", - сказал Хасанов.