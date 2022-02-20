Учения разведчиков прошли в горах Карачаево-Черкесии

20 февраля 2022, 09:13

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Около 300 военнослужащих отработали навыки по блокированию разведгруппы условного противника на горном полигоне в Карачаево-Черкесии, сообщило Минобороны России.

По данные военного ведомства, учения разведчиков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа прошли на горном полигоне «Кобу-Баши».

Военные совершили марш в горное ущелье Кавказского хребта, во время которого выполнили задачи по боевому охранению войск на марше и ведению разведки при помощи беспилотной авиации, а также отразили нападения условного противника, сообщило 19 февраля Минобороны России на своем сайте.

Для решения боевых задач разведчики применили комплексы разведки управления и связи «Стрелец», отмечается в сообщении. Во время учений военные освоили модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» с системой ГЛОНАСС, сообщило оборонное ведомство.

К учениям были привлечены более 300 войсковых разведчиков, было задействовано свыше 60 бронеавтомобилей и гусеничных тягачей бронированных, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Карачаево-Черкессии прошли учения с боевыми стрельбами. В них приняли участие 600 военнослужащих, в том числе экипажи вертолетов и артиллеристы, сообщило 13 февраля Минобороны России.