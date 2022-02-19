19 февраля 2022, 17:59

Пенсионерка скончалась при эвакуации с горы на Ставрополье

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Спасатели эвакуировали с горы Бештау на Кавминводах трех пенсионерок, одна из них скончалась при спуске, еще одна госпитализирована с обморожением ног, сообщила администрация Железноводска.

По данным мэрии, три жительницы Пятигорска отравились на прогулку на гору Бештау, но не смогли самостоятельно спуститься с Козьих скал и запросили помощи спасателей.

"Одна женщина была госпитализирована в Железноводскую городскую больницу с обморожением ног, вторая от госпитализации отказалась, третья женщина скончалась на середине спуска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Железноводска.

Причина смерти устанавливается. Возраст женщин - 63-66 лет, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 30 декабря 2021 года спасатели с помощью вертолета эвакуировали тело жителя Ставрополя, сорвавшегося на квадроцикле в обрыв в горах Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Командир Домбайского противолавинного отряда обвинен в гибели человека", "Спасатели оказали помощь заблудившимся в горах Кабардино-Балкарии туристам", "15 спасателей вышли на поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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