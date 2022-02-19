19 февраля 2022, 14:53

Шесть участников акции протеста задержаны в Батуми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители "Единого национального движения" на акции в Батуми добивались встречи с лидером партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. Силовики задержали шесть человек за неповиновение полиции.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября 2021 годаот сердечного приступа умер мажоритарный депутат батумского сакребуло Нугзар Путкарадзе. На прошедшем после его смерти брифинге представители оппозиции заявили, что Путкарадзе пытались подкупить, а также на него оказывалось давление. Его сестра Нази Путкарадзе заявила, что сердечный приступ произошел из-за давления. Представители оппозиции заявили, что не намерены присутствовать на заседаниях сакребуло, потому что власти не ответили за смерть Путкарадзе. в декабре 2021 года участники акции протеста в Батуми  потребовали отправить в отставку главу Аджарии Торнике Рижвадзе, конфликт с которым, как они считают, привел к смерти Путкарадзе.

Сторонники  и члены "Единого национального движения" собрались сегодня утром у гостиницы Hilton в Батуми, где проходила учредительная встреча женской организации правящей "Грузинской мечты". Участники акции требовали встречи с главой "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы, связанные со смертью Путкарадзе. Кобахидзе выйти к протестующим отказался. Участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, однако с территории гостиницы их стали выводить полицейские, неоднократно возникали стычки. сообщило сегодня агентство "Новости Грузия". 

По информации МВД, в ходе акции правоохранители задержали за административные правонарушения шесть человек. Их доставили в отделение полиции, проинформировало агентство "Новости Грузия".

Задержанные обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях), среди них  есть депутаты сакребуло Батуми от "Единого нацдвижения", сообщила телекомпания "Мтавари архи".

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Муниципальные выборы в Грузии продемонстрировали усиление поляризации в обществе", "Три оппозиционные партии отказались присоединиться к акции в поддержку Саакашвили", "Многочисленная акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси показала протестный потенциал оппозиции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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