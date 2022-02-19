Звук ингушского языка 100-летней давности напомнил о проблеме его вымирания

19 февраля 2022, 09:05

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Национальная библиотека Франции передала госархиву Ингушетии редкие пластинки c ингушским фольклором, записанные в 1911 году во Владикавказе старейшей французской фирмой звукозаписи Pathé. Эти записи представляют собой уникальный материал, который позволят исследовать классический ингушский язык, и станут подспорьем для его возрождения, указали ингушские ученые.

В Государственную архивную службу Республики Ингушетия 8 февраля был передан компакт-диск с фольклорными аудиозаписями. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» 15 февраля сообщил руководитель госархива республики Магомет Картоев. По его словам, это уникальный, единственный в своем роде фольклорный документ, запись которого была сделана в 1911 году во Владикавказе старейшей французской звукозаписывающей фирмой Pathé (Пате).

Фирма Pathé (Пате) была основана братьями Эмилем и Шарлем Пате в 1894 году. Первый филиал фирмы был открыт в Лондоне в 1902 году, а в 1904 году на Тверской улице в Москве. Московское представительство фирмы называлось "Пате-Рекорд", через время его переименовали Пате-Фон. Отсюда в России и пошло название звукопроизводящего аппарата – патефона, сообщается в видеоролике "Патефон и диски фирмы "Братья Пате": чем они эксклюзивны?" опубликованном на YouTube-канале сотрудника музея радио им А.С. Попова в Екатеринбурге Бориса Кошелева. Заслуга братьев Пате не только в том, что они записывали и снимали фильмы знаменитых людей. Их служащие также ездили по России и записывали голоса представителей национальных меньшинств. Однако они не составляли каталога, и потомкам трудно разобраться порой, где и в каком регионе была сделана та или иная запись, отметил Кошелев.

Руководитель госархива Ингушетии Магомет Картоев отметил, что эти записи обнаружил в фондах Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана руководитель Франко-Ингушского исследовательского Центра Иса Боков. "Получив разрешение, Иса оформил необходимые документы, чтобы выкупить 4 диска из фонда Национальной библиотеки. На этих дисках сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, религиозное многоголосовое хоровое песнопение (назамаш), записи шуточного сватовства в исполнении Хато и Юнуса. Все это представляет огромное значение для истории и культуры Ингушетии. Эти диски обнаружены и выкуплены Исой Боковым из фондов Национальной библиотеки. На этих дисках мы слышим живой голос наших предков, записанный более века назад", – сказал Магомет Картоев корреспонденту "Кавказского узла".

Ничего подобного до сих пор в Госфонде Ингушетии не было на хранении, и все это в единственном экземпляре, подчеркнул он. "Этот дар Исы Бокова представляет огромную ценность для тех, кто изучает этнографию, фольклор, историю нашей республики в целом. Все эти документы будут поставлены на государственный учет, описаны и после проведения соответствующих реставрационных работ, будут доступны пользователям", – заверил Магомет Картоев.

Иса Боков рассказал, что он с 2016 года работает исследователем в университете Сорбонна, занимается научно-исследовательской деятельностью по инновационному развитию регионов. "У меня управленческий аспект и тема моего исследования была Россия и ее регионы. Поскольку я родом из Ингушетии, то французский ученый совет разрешил мне представлять Ингушетию по развитию предпринимательства", – рассказал Боков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он искал в библиотеках, в архивах все, что связано с Кавказом. "Попадались интересные документы, фотографии, которые были сделаны еще в 19 веке. Сейчас все это в свободном доступе и можно оцифровать любые архивные документы. А однажды мой друг, француз, узнав, чем я стал заниматься в последнее время, сказал, что есть диски , сделанные лет сто назад, и на них, судя по описи, записаны голоса ингушей. Мы с ним пошли в студию, мне дали наушники и я услышал то, что говорили мои соплеменники сто с лишним лет назад. Они говорили на ингушском языке. Да, были шумы, какие-то пробелы в словах, но я понимал, что они говорят! Это было потрясающее чувство. Восемь фрагментов по две минуты, четыре пластинки, с двух сторон были сделаны записи. На этих дисках религиозные хоровые песнопения, записи шуточного сватовства, сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, который, судя по всему, пользовался среди соплеменников большим авторитетом, если ему удалось собрать вокруг себя группу людей, чтобы сделать записи", – считает Боков.

По его словам, он не сразу вернулся в реальную жизнь после того, как снял наушники. "Я представлял себе этих людей, чьи голоса только что слышал, наши горы, башни. И мой друг, который все это время был рядом, взглянув на меня, удивленно спросил: "Что это с тобой?" А я уже думал о том, каким образом можно приобрести эти диски. Вместе с другом, не откладывая все это в долгий ящик, мы обратились в дирекцию национальной библиотеки, я представился, как докторант университета и высказал свою просьбу. Они откликнулись и мне разрешили выкупить эти аудиоматериалы, как бы в личную коллекцию. Все документы были оформлены быстро. Перед отъездом в Ингушетию, я часто езжу туда, у меня там мама живет, я позвонил Магомету Картоеву и сказал, что у меня есть аудиозапись, которую я хотел бы подарить Госархиву Ингушетии", – сказал Иса Боков.

Он особо подчеркнул, что и он, и его коллеги по Франко-Ингушскому исследовательскому Центру, не являются сторонниками создания частных музеев и коллекций. "Все, что мы находим, отправляем в краеведческий музей или в республиканский архив, где есть прямой доступ и хорошо организована работа для желающих ознакомиться с экспонатами", – пояснил Иса Боков.

По его словам, Франко-Ингушский исследовательский центр продолжает свою поисковую работу архивных материалов и артефактов в различных университетских библиотеках и национальных музеях Франции, Германии, Норвегии и в Польше, которые также будут переданы или в Госархив или в краеведческий музей Ингушетии.

Магомед Яндиев – преподаватель МГУ, депутат Московской городской думы, является внуком богослова Ильяса Эфенди Озиева, чей голос был записан на диске в 1911 году. "Я слышал эту запись несколько лет назад в Национальной библиотеке. Конечно, было не совсем обычное состояние, услышать голос деда да еще спустя сто с лишним лет. С трудом можно было разобрать, о чем говорит мой дед. Думаю, что после определённой реставрации запись может быть использована в изучении классического ингушского языка", – считает он.

Макка Албогачиева – врио заведующего отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры, доктор исторических наук считает, что такие диски аудиозаписей, как те, которые принёс в дар Госархиву Ингушетии Иса Боков, на сегодняшний день более чем необходимы для республики. И не только потому, что пополнятся запасники архива новыми документами. "Ведь после того, как произошло разделение Чечено-Ингушетии на две республики, весь архив остался в Грозном, нам не вернули не только архивные документы, которые касались непосредственно исторических личностей ингушской национальности, но отказались вернуть даже коллекции. Поэтому каждое такое пополнение архива – особенно приветствуется не только учеными, но и всеми, кому небезразлична и дорога история Ингушетии", заметила она.

Она добавила, что изучала вопрос лингвизма, своего рода дискриминацию языка, в Ингушетии, потом пришлось этим же вопросом заниматься и в других регионах Юга России. "В ходе работы выяснилось, что практически все народы Северного Кавказа не владеют в совершенстве своим зыком. Большая часть из них в разговоре, в письме используют русские термины, потому что не знают терминологии на родном языке. Язык перестал быть социально значимым. Языки умирают", – констатировала Албогачиева.

Согласно исследованию, проведенному ЮНЕСКО к умирающим языкам можно отнести кабардинский, ингушский, осетинский, и ряд других языков. "Эта тенденция только нарастает. Исследователей, которые бы занимались этой темой мало, а дальше, судя по всему будет еще хуже", – сказала Макка Албогачиева.

Также она считает, что сделанные сто с лишним лет назад записи ценны и тем, что там звучит классический ингушский язык. "На мой взгляд, эти записи можно использовать еще и как учебное пособие для возрождения классического ингушского языка", – предложила доктор наук.

Она рассказала, что в канун Нового года с ней связалась коллега, которая работает в Германии. "Она сообщила, что нашла аудиозапись нашего родственника Джабраила Албогачиева, сделанную в начале 20 века. Мы ничего не знали о нем, не знали, что он учился в Германии. После того, как схлынет эта пандемия, поеду в Германию, чтобы постараться приобрести эти диски, где записан голос моего родственника", – сказала говорит Албогачиева.

Диск с голосом Джабраила Албогачиева в 2012 году первым услышал краевед Берснако Газиков, который, с его слов, уже давно занимается краеведческо-изыскательской работой по всем странам, куда закинула судьба ингушей.

"Одно время я работал в московской ассоциации по защите прав беженцев и вынужденных переселенцев "Адепт", которой руководил Мухарбек Аушев, тогда он был депутатом Госдумы. Он почти десять лет финансировал мою работу по поиску документов, фотоснимков. Тогда много исторических документов было обнаружено. Сейчас я продолжаю поиски уникальных документов, дисков с записями голосов, музыки. Но выкупить не имею возможности чисто в материальном плане. Но фиксирую – где, в каком архиве что находится. Некоторые архивные документы можно получить бесплатно, но нужно представить официальное письмо от республиканских властей. Но такое письмо в республике пока никто мне не дает", – сказал Берснако корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на диске, который есть в архиве в Берлине, Джабраил Албогачиев рассказывает о каком-то пожаре, считает на ингушском языке и приводит ингушские пословицы. "Запись сделана в 1917 году", – пояснил Берснако.

Магометбашир Матиев – заведующий отделом ингушского фольклора и литературы Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, сказал, что сотрудниками отдела издана десятитомная "Антология ингушского фольклора". "Фольклор представлен многими жанрами. Это мифы, песни – эпические и лирические, легенды и предания, сказки и сказания. Важно то, что "Антология" издана на двух языках: русском и ингушском", – сказал Матиев корреспонденту "Кавказского узла".

Магометбашир рассказал, что преподает в Ингушском университете и что в последнее время, в связи с пандемией, пришлось отказаться от фольклорных экспедиций студентов. "Но, тем не менее, работа продолжатся. Студенты работают по индивидуальному плану. К примеру, за последнее время было записано около тридцати колыбельных песен", – поделился профессор.

По его мнению, появление аудиозаписи, сделанной сто с лишним лет назад, прибавит интересной работы как фольклористам, так и филологам, для которых представится возможность услышать классический ингушский язык.