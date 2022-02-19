Табличка на здании Ростовского областного суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 февраля 2022, 08:12

Суд оставил в силе штраф бухгалтеру похоронного бюро в Новошахтинске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бухгалтеру муниципального предприятия ритуальных услуг Людмиле Орловой, приговоренной ранее к штрафу за превышение полномочий и служебный подлог.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года Новошахтинский райсуд назначил штраф в 30 тысяч рублей бухгалтеру муниципального предприятия ритуальных услуг Людмиле Орловой, обвиненной в превышении полномочий и служебном подлоге с причинением ущерба бюджету.

Людмила Орлова обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала ее виновной и оставила приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области без изменений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда.

Комментариями Людмилы Орловой или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, по версии следствия, с 2 января 2017 года по 27 сентября 2018 года бухгалтер "Специализированной службы по вопросам похоронного дела" Людмила Орлова в Новошахтинске составляла расчётные ведомости и ежемесячно вносила в них недостоверные сведения о выкопанных её сыновьями могилах и произведенных захоронениях. На основе этих данных им начислялась и выплачивалась зарплата за работу, которую они фактически не выполняли. В результате бухгалтер нанесла ущерб бюджету Новошахтинска более чем на 746 тысяч 600 рублей. Свою вину она не признала.

Примечание:

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Автор: Константин Волгин

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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