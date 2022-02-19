19 февраля 2022, 03:19

Суд утвердил жителю Дагестана приговор по делу об участии в ИГ*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Дагестана Мажитхану Мисирханову, осужденному на шесть лет колонии за причастность к террористам.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 ноября 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 6 лет колонии жителю Бабаюрта Мажитхану Мисирханову, обвиненному в причастности к деятельности запрещенной террористической организации "Исламское государство".

Согласно версии обвинения, Мисирханов с 2016 года до своего задержания силовиками участвовал в деятельности "Исламского государства"*, незаконно хранил у себя дома ружье и патроны, ручную гранату и изготовил обрез.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Мисирханова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил 18 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями Мажитхана Мисирханова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Мисирханов упоминается в показаниях Мурата Кусигаджиева - свидетеля обвинения по делу дагестанского журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. В протоколах допроса Кусигаджиева указано, что он "познакомился с жителем Бабаюрта Мажитханом Мисирхановым, а затем — с Хамзой Магомедовым, Ибрагимом Увайсовым и Хизри Хизриевым", с которыми они "встречались по пятницам в мечети", а в доме одного из них "обсуждали методы дестабилизации органов государственной власти". Мурат Кусигаджиев отказался подтвердить эти показания, заявив о давлении со стороны силовиков.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*", "Жительница Ингушетии заподозрена в пособничестве сирийским боевикам".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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