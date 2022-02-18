Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга ру

18 февраля 2022, 21:17

Глава дагестанского села Джалган обвинен в махинациях с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава села Джалган в Дербентском районе Дагестана предстанет перед судом, сумму нанесенного им ущерба следствие оценило более чем в восемь миллионов рублей. Дело касается участков земли, переданных в собственность жителям других населенных пунктов.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы села Джалган Дербентского района.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщило сегодня следственное управление Следкома РФ по Дагестану.

Согласно ч. 2 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, в 2019 году глава села, превышая свои должностные полномочия, нарушил нормы щемельного законодательства: онвынес постановления о предоставлении двум мужчинам, не проживающим в селе Джалган, двух земельных участков площадью 2,5 гектара каждый. На основании постановлений в местном отделе управления Росреестра республики мужчины оформили право собственности на земельные участки.

"Противоправными действиями обвиняемого муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму свыше восьми миллионов рублей, а также нарушены права и законные интересы жителей села Джалган Дербентского района на получение земельных участков в законном порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас земельные участки возвращены в собственность муниципалитета. Уголовное дело в отношении бывшего главы села Джалган с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отчиталось ведомство.

Комментариев обвиняемого или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в конце декабря 2021 года было направлено в суд дело бывшего главы поселка Ачису Карабудахкентского района Дагестана по обвинению в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, ущерб оценен в 800 тысяч рублей.

Примечание:

"Чиновница из Дагестана заподозрена в махинациях с землей", "Власти Шамильского района отреагировали на пикет Набиева в Махачкале", "Силовики провели обыски у чиновников администрации Дахадаевского района".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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