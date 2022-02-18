Жители двух сел в Дагестане остались без газа после аварии

18 февраля 2022, 13:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зону аварийного отключения газоснабжения попали 700 жителей двух сел в Акушинском районе и три школы, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в 11:20 мск спасателям поступила информация о том, что в районе села Алиханмахи Акушинского района на надземном распределительном газопроводе высокого давления обнаружена утечка на сварном шве. "Утечка газа локализована перекрытием задвижки", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

В зоне отключения оказались три школы в селах Кавкамахи и Алиханмахи и 145 домов, где проживают 700 человек, в том числе 422 ребенка. Ориентировочное время завершения работ и восстановления подачи газа - сегодня в 18:00 мск, сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Для приготовления пищи у населения также имеются электрические печи и печи на твердом топливе, которые при необходимости будут использованы", - отмечает МЧС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 30 января в Табасаранском районе водитель машины повредил газопровод, после чего без газа остались почти 2,5 тысячи жителей сел Туруф, Тураг и Ничрас.