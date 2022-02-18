Найдено тело второго дагестанского рыбака

18 февраля 2022, 13:28

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Жители Дагестана обнаружили тело второго пропавшего рыбака из села Новый Чечень, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля спасатели информировали об исчезновении двух жителей села Новый Чечень Кизлярского района. Предположительно, они отправились на резиновой лодке в Каспийское море, а на связь выходили в последний раз 16 февраля. Сегодня ночью стало известно, что спасатели нашли в Каспийском море тело одного из них.

Тело второго рыбака нашли сегодня местные жители неподалеку от села Новый Чечень в Кизлярском районе, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

"Найдено тело второго пропавшего 1979 года рождения в трех километрах южнее от населенного пункта Новый Чечень в прибрежной акватории Каспийского моря. Поисково-спасательные работы завершены", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".