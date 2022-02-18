Поиски дагестанского рыбака найдено в Каспийском море. Фото пресс-службы МЧС

18 февраля 2022, 13:28

Найдено тело второго дагестанского рыбака

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Дагестана обнаружили тело второго пропавшего рыбака из села Новый Чечень, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля спасатели информировали об исчезновении двух жителей села Новый Чечень Кизлярского района. Предположительно, они отправились на резиновой лодке в Каспийское море, а на связь выходили в последний раз 16 февраля. Сегодня ночью стало известно, что спасатели нашли в Каспийском море тело одного из них.

Тело второго рыбака нашли сегодня местные жители неподалеку от села Новый Чечень в Кизлярском районе, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

"Найдено тело второго пропавшего 1979 года рождения в трех километрах южнее от населенного пункта Новый Чечень в прибрежной акватории Каспийского моря. Поисково-спасательные работы завершены", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Пропавшие на Каспии туристы найдены в Дагестане", "Семь человек пропали по пути из Волгограда в Махачкалу на катере", "Спасатели ведут поиск пропавших туристов у острова Тюлений на Каспии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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