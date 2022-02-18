Автотрасса в Грузии. Фото https://www.facebook.com/georoad.ge/

18 февраля 2022, 08:52

Автотрасса в Грузии закрыта из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за метели и плохой видимости на трассе Тбилиси – Леселидзе и перевале Паравани запрещено движение для всех машин, сообщили власти Грузии.

По данным Департамента автодорог Грузии, перевал Паравани закрыт для машин с утра 18 февраля.

"В связи со сложными метеоусловиями (метели, завалы, ограниченная видимость) запрещен проезд всех видов транспортных средств по дороге Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда (участок с 94 по 110 километры, перевал Паравани)", – сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ниноцминде облачно, температура воздуха составляет -1 градус, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 19 февраля также ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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