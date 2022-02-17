Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей в Прохладном

17 февраля 2022, 20:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выявлены нарушения при организации питания детей в образовательных учреждениях Прохладного, сообщила прокуратура и отчиталась о 13 делах в отношении руководителей учреждений.

Прокуратурой Прохладного проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при обеспечении несовершеннолетних горячим питанием в образовательных учреждениях. При проверке, как установила прокуратура, были выявлены нарушения.

Согласно результатам прокурорской проверки, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 14 учреждениях образования, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

В отношении руководителей образовательных учреждений прокуратурой возбуждено 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В адрес руководителей учреждений внесено семь представлений об устранении нарушений законодательства и привлечению виновных лиц к ответственности, отчиталось надзорное ведомство.

Материалы по итогам проверки направлены для рассмотрения в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарии.

Комментариев от руководителей образовательных учреждений города Прохладного относительно данной информации не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что прокуратура Кабардино-Балкарии проверила соблюдение требований законодательства об исполнении обязательств по муниципальным контрактам и заставила мэрию Нальчика заплатить за школьное питание.