17 февраля 2022, 13:23

Житель Ростовской области заподозрен в избиении полицейского

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель города Морозовск арестован по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в одном из кафе Морозовска. По информации суда, мужчина в ходе конфликта с полицейским неоднократно ударил его, а также "применил боевой прием - бросок через бедро", от чего потерпевший упал на кафельный пол и ударился головой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Морозовским районным судом Ростовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении [подозреваемого]", - цитирует пресс-службу судов региона "Интерфакс".

В региональном управлении Следкома уточнили, что сотрудник полиции находился в кафе в свободное от службы время. Он госпитализирован с травмами, проинформировали в ведомстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года житель Кубани был задержан после публикации ролика с избиением полицейского.

Примечание:

"Полицейские в Ростове-на-Дону заподозрены в избиении задержанного", "Сочинская активистка арестована за нападение на приставов", "Три силовика пострадали в результате нападения задержанного в СИЗО Морозовска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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