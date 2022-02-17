Житель Ростовской области заподозрен в избиении полицейского

17 февраля 2022, 13:23

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Житель города Морозовск арестован по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в одном из кафе Морозовска. По информации суда, мужчина в ходе конфликта с полицейским неоднократно ударил его, а также "применил боевой прием - бросок через бедро", от чего потерпевший упал на кафельный пол и ударился головой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Морозовским районным судом Ростовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении [подозреваемого]", - цитирует пресс-службу судов региона "Интерфакс".

В региональном управлении Следкома уточнили, что сотрудник полиции находился в кафе в свободное от службы время. Он госпитализирован с травмами, проинформировали в ведомстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года житель Кубани был задержан после публикации ролика с избиением полицейского.