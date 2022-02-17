Власти Икрянинского района дистанцировались от проблемы с переправой через реку

17 февраля 2022, 12:12

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Работа паромных переправ в Икрянинском районе Астраханской области стабилизировалась, отчиталась глава района. Проблему с переправами может решить возведение моста, но областные власти направляют деньги на строительство региональной магистрали. Поэтому из сел продолжится отток жителей, указал районный депутат.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 февраля жители Икрянинского района Астраханской области пожаловались, что в холодное время года местные паромные переправы работают с перебоями, из-за чего жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов, рассказали сельчане. Местные активисты подчеркнули, что районные власти не решают проблему.

Местные власти наддали работу паромов в Икрянинском районе, рассказала координатор районного отделения ЛДПР Елена Михайлова. "В течение последних пяти дней паромные переправы в Икрянинском районе работают стабильно. Связано это и с погодными условиями, и с тем, что после публикации на "Кавказском узле" местные власти взяли ситуацию на контроль", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка отметила, что местные жители жалуются, что паромная переправа "Трудфронт" работает до 18.00 по местному времени (17.00 мск), в то время как остальные переправы открыты до 22.00 по местному времени (21.00 мск).

В Икрянинском районе действует пять паромных переправ регионального значения ("Маячное", "Трудфронт", "Главная Банка", "Бакланенок" и "Старая Волга") и один наплавной мост в районе села Чулпаненок, сообщила в ответе на официальный запрос "Кавказского узла" глава администрации района Наталья Бутузова.

По ее словам, эти объекты находятся в управлении у ГКУ АО "Астраханьавтодор". Содержанием паромных переправ заняты подрядные организации, с которыми "Астраханьавтодор" заключил договоры. Эти организации в период зимней навигации укомплектовываются резервными буксирными судами. На реке Бахтемир, по данным главы администрации, проходят судовые пути. Ледоколы, прокладывая во льдах путь караванам, заваливают битым льдом майны, что и создает ежегодные проблемы для работы паромных переправ "Маячное", "Трудфронт" и "Главная Банка".

"В зимний период на рукаве Бахтемир учреждением ГКУ АО "Астраханьавтодор" заключаются госконтракты на разработку майн судами ледокольного класса (ФГУП "Росморпорт", – сообщила Бутузова.

По мнению главы райадминистрации, решить проблему стабильного транспортного сообщения запаромных сел с населением около восьми тысяч человек могло бы строительство моста в районе паромной переправы "ВК СРЗ", расположенной в соседнем Камызякском районе.

В 1980-х годах в проекте строительства автомобильной дороги Маячное – поселок Волго-Каспийский предусматривалось строительство моста через реку Старая Волга в Камызякском районе, отметил депутат думы Икрянинского района Денис Дереча.

Дорога была построена, а от идеи возведения моста власти отказались. Восемь лет назад по заданию "Астраханьавтодора" была разработана проектная документация для подъездных путей "Строительство гидротехнических сооружений на подъезде к р.п. Волго-Каспийский от автодороги Астрахань-Образцово-Травино с устройством моста через реку Старая Волга в Камызякском районе Астраханской области". Эти подъездные пути были введены в эксплуатацию, добавил он.

"Для понимания, это земляные насыпи, облицованные по краям железобетонными плитами, по береговой линии укреплены шпунтом Ларсена. Используются дорожными службами для перемещения щебня, асфальта и других материалов, не загружая паромную переправу поселка Волго-Каспийский", – сказал Денис Дереча корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в 2021 году сотрудник "Астраханьавтодор" сообщил о выделении средств в 2022 году на проектные работы по мостовому переходу через реку Старая Волга в Камызякском районе Астраханской области.

"В любом случае, этот мостовой переход у власти не в приоритете. Главное – это строительство третьего моста, севернее Астрахани, в районе поселка Стрелецкий. Он должен разгрузить внутригородские дороги Астрахани и перенаправить транспортные потоки в объезд города Астрахани. Также в бюджете области нет денег на содержание второго, так называемого "Нового моста" (поселок Солянка – улица Анти Барбюса). Уже второй год область пытается передать этот мост в федеральную собственность", – пояснил районный депутат.

Строительство моста в поселоке Волго-Каспийский, по мнению Дениса Дереча, "безусловно, улучшило бы жизнь жителей запаромных сел", а также в дальнейшем позволило организовать понтонную переправу между села Житное и Мумра. Районный депутат указал на то, что доходная часть Астраханской области в 2021 году приблизилась к показателю в 70 млрд рублей. Строительство моста в поселке Волго-Каспийский по разным оценкам может достигать от 14 до 16 млрд рублей. Дереча повторил, что в приоритете у региональной власти строительство третьего моста у поселка Стрелецкий, так как он будет строиться на федеральные средства. Сейчас, по словам Дереча, на этом объекте "проектные работы идут полным ходом".

"Дорога "на Казахстан" намного важнее (для областных властей, – прим. "Кавказского узла"), чем мост для жителей запаромных сел. Еще 2-3 года и количество жителей запаромных сел естественным образом уменьшится. Опять же пандемия вносит существенный вклад в смертность уже немолодого населения. Плюс идет отток значительной части молодежи в городскую агломерацию", – посетовал депутат.

Он считает, что перечисленные им факторы отодвигают строительство моста в поселке Волго-Каспийский на неопределенный срок. "Возможно, мост не построят никогда. К сожалению, вероятность этого высока", – заявил Денис Дереча.

На случай нарушения сообщения с запаромными селами Икрянинского района действует временный порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пояснил замначальника управления МЧС по Астраханской области Борис Парпиев.

Для этого ведомство располагает необходимой спецтехникой. Имеются также и объездные пути дальностью от 3 до 25 километров. "Случаев отсутствия реагирования подразделения пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона Астраханской области на указанные в обращении населенные пункты, а также превышения нормативных значений времени реагирования, не зарегистрировано", – написал Парпиев в ответе на официальный запрос "Кавказского узла".

В случае отсутствия транспорта для перевозки заболевших жителей запаромных сел могут использоваться либо объездные пути, либо санитарная авиация. Первичную медпомощь жителям оказывает Мумринская участковая больница, в состав которой входят поликлиника, скорая помощь, лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, стерилизации, физиотерапии, рентген-кабинет, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Полынина.

Помощь оказывается по следующим направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, акушерство-гинекология, стоматология, рентгенодиагностика, функциональная диагностика. Дополнительно в больницу приезжают врачи районной больницы: офтальмолог, невролог, онколог, дерматовениролог и другие, пояснила она.

Пять запаромных сел (Житное, Краса, Старо-Волжский, Чулпан и Гавриловский) обслуживаются Житненской участковой больницей, состав которой аналогичен Мумринской больнице, но она имеет также дневной стационар при поликлинике, указала заместитель министра.

"Организация оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению осуществляется и будет осуществляться в полном объеме", – заявила Полынина в ответа на официальный запрос "Кавказского узла".