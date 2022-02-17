17 февраля 2022, 12:17

Семь человек госпитализированы с отравлением газом в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семья из семи человек пострадала в результате отравления угарным газом в Хабезском районе. Четверо взрослых и трое детей доставлены в больницу.

Инцидент произошел сегодня утром в частном жилом доме. Предварительная причина - неисправность газового оборудования, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, все пострадавшие, в числе которых трое детей, госпитализированы.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. "Будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, а также деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте региональной прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года двое взрослых и ребенок погибли от отравления угарным газом в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще один несовершеннолетний был госпитализирован.

Примечание:

"Десять сотрудников кондитерского цеха в Черкесске отравились газом", "Суд в Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор по делу о гибели туристов", "Три человека стали жертвами отравления газом в Буйнакске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 12:12

17 февраля 2022, 11:24

17 февраля 2022, 10:59

17 февраля 2022, 10:15

  • 2 Турецкие СМИ раскрыли детали дела о подготовке атак на чеченских оппозиционеров

    Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

17 февраля 2022, 09:48

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