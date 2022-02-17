Семь человек госпитализированы с отравлением газом в Карачаево-Черкесии

17 февраля 2022, 12:17

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Семья из семи человек пострадала в результате отравления угарным газом в Хабезском районе. Четверо взрослых и трое детей доставлены в больницу.

Инцидент произошел сегодня утром в частном жилом доме. Предварительная причина - неисправность газового оборудования, сообщила прокуратура Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, все пострадавшие, в числе которых трое детей, госпитализированы.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. "Будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, а также деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте региональной прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года двое взрослых и ребенок погибли от отравления угарным газом в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще один несовершеннолетний был госпитализирован.