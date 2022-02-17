Станция по борьбе с болезнями животных. Фото https://bloknot-rostov.ru/news/glavnogo-veterinara-rostova-prigovorili-k-9-godam--1448598

17 февраля 2022, 11:24

Глава ростовской станции по борьбе с болезнями животных получил девять лет колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник ростовской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Гаврилов приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и взятках.

"Судом установлено, что Гаврилов, состоя в должности и.о. начальника Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных, в период 2018-2019 годов получил взятки на сумму 604 тыс. рублей от предпринимателей за то, чтобы не сообщать в органы ветеринарного контроля сведений о нарушениях в сфере оборота продуктов животноводства", - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным пресс-службы, посредником в получении взяток выступал главный ветеринарный врач организации Дмитрий Хегай. Суд также установил факт хищения Гавриловым имущества на общую сумму 2 млн рублей. Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал Гаврилова виновным в крупном мошенничестве и получении взяток. Ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 15 млн рублей. Хегай признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей, пишет со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона "Интерфакс".

Примечание:

"Депутат сообщила о давлении на врачей ростовской больницы после скандала со смертью пациентов", "Полицейский в Ростове-на-Дону заподозрен в мошенничестве", "Директор таганрогского авиазавода отказался признать вину в мошенничестве".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 12:17

17 февраля 2022, 12:12

17 февраля 2022, 10:59

17 февраля 2022, 10:15

  • 2 Турецкие СМИ раскрыли детали дела о подготовке атак на чеченских оппозиционеров

    Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

17 февраля 2022, 09:48

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