Глава ростовской станции по борьбе с болезнями животных получил девять лет колонии

17 февраля 2022, 11:24

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Бывший начальник ростовской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Гаврилов приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и взятках.

"Судом установлено, что Гаврилов, состоя в должности и.о. начальника Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных, в период 2018-2019 годов получил взятки на сумму 604 тыс. рублей от предпринимателей за то, чтобы не сообщать в органы ветеринарного контроля сведений о нарушениях в сфере оборота продуктов животноводства", - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным пресс-службы, посредником в получении взяток выступал главный ветеринарный врач организации Дмитрий Хегай. Суд также установил факт хищения Гавриловым имущества на общую сумму 2 млн рублей. Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал Гаврилова виновным в крупном мошенничестве и получении взяток. Ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 15 млн рублей. Хегай признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей, пишет со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона "Интерфакс".