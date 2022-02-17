Экипаж боевого корабля Каспийской флотилии на учениях. Кадр видео Минобороны России

17 февраля 2022, 08:56

Около 20 кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в открытое море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии отработают, в том числе, навыки отражения атаки с воздуха и ведения морского боя, сообщило сегодня Минобороны России.

По данным Южного военного округа (ЮВО), в маневрах принимают участие около 20 боевых кораблей, в том числе, ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец" малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении", – сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

Экипажи кораблей отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений, их основная направленность – отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России, сказано в сообщении.

"Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", – уточнила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 5 февраля в Дагестане подразделения Каспийской флотилии провели учения, в которых приняли участие ракетчики и морпехи.

Примечание:

"Минобороны отчиталось об обеспечении военных жильем в Дагестане", "Военные в Дагестане отработали навыки радиоэлектронной борьбы", "Ключевой этап учений "Кавказ-2020" проходит на фоне конфликта между приглашенными странами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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