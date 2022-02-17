Усиление антипрививочных настроений в Грузии встревожило врачей

17 февраля 2022, 02:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 40 процентов населения Грузии отказывается прививаться от коронавируса вопреки росту числа заражений омикроном и высокой смертности. Снижение темпов вакцинации может привести к тому, что пандемия в Грузии закончится позже, чем в других странах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

Как писал "Кавказский узел", жители Тбилиси в конце ноября и начале декабря 2021 года проводили воскресные шествия по центру столицы до здания парламента с призывом отменить систему "зеленых паспортов". 5 декабря 2021 года в акции приняли участие несколько тысяч человек, они потребовали публичных дебатов по этому вопросу. 12 декабря 2021 года жители Тбилиси провели еще один митинг и шествие по центру города, потребовав отменить систему пропусков для посещения общественных мест. 1 февраля Межведомственный координационный совет принял решение упразднить "зеленые паспорта" с информацией о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Жители Тбилиси, собравшиеся на митинг 6 февраля, назвали отмену правительством Грузии "зеленых паспортов" отступлением перед волей народа и заявили, что будут проводить акции с требованием об отмене обязательного ношения масок.

С 1 декабря 2021 года для посещения многих заведений в Грузии стало обязательным использование "зеленых паспортов" с QR-кодом о вакцинации или информацией о перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства страны 14 февраля, высказал мнение, что прививки от коронавируса не способствуют защите от заражения.

«Использование этих препаратов (вакцин от коронавируса) потеряло всякий смысл, несмотря на то, что нашей главной задачей изначально было поощрение вакцинации. В случае «омикроном» и не во многих случаях, а в большинстве, вакцина не работает. Вакцинированные просто заражаются «омикроном», я тому пример», - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

После завершении заседания правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили уточнил, что Гарибашвили - не антиваксер, что подтверждает его двойная вакцинация от коронавируса. Премьер-министр подразумевал он то, что вакцины в случае со штаммом «омикрон» снижают риск заражения коронавирусом, но не препятствуют ему, сказал он журналистам.

Полная вакцинация от коронавируса не гарантирует того, что им невозможно заразится, подтвердила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Однако специалисты в сфере здравоохранения раскритиковали Гарибашвили. Брустверная доза вакцины серьезно защищает от штамма «омикрон», также от госпитализации в случае заражения и летального исхода, подчеркнул глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.

Инфицирование штаммом «омикрон» не подтверждает того, что вакцина не работает, поскольку вакцина направлена против осложнений и тяжелого течения болезни в случае заражения, сказала в телеэфире эксперт в области здравоохранения Майя Буцашвили. «Главная роль вакцины – снизить осложнения, избежать подключения к системе искусственной вентиляции легких и смерти. Эту роль вакцина выполняет. Это демонстрирует мировая практика и наша статистика это подтверждает», - сказала она.

Заявление Гарибашвили прозвучало на фоне последнего соцопроса населения, проведенного в конце декабря 2021 года, согласно которому 42 процента опрошенных отказываются делать прививку от коронавируса, а 23 процента размышляют над этим вопросом и еще не приняли решения, отметила Буцашвили.

По ее словам, в стране наблюдается спад вакцинации от коронавируса, пик которой пришелся на июль 2021 года, когда ежедневно прививалось до 35 тысяч человек. В последние дни ежедневно вакцинируются не более 500 человек, при чем большинство из них прививаются повторно, или брустверной дозой, привела Буцашвили данные Национального центра по контролю над заболеваниями. Она уточнила, что в статистических данных есть неточности о количестве людей, дважды привитых от коронавируса (42 процента), поскольку в Грузии ведут статистику жителей страны, начиная с 16-летнего возраста. В связи с тем, что уже несколько месяцев от коронавируса прививают подростков от 12 лет и старше, реальный процент вакцинированных не превышает 35 процентов. В ежедневной статистике зараженных не приводятся данные о том, инфицирован коронавирусом привитый или непривитый, и каким штаммом коронавируса болеет, отметила Буцашвили.

«Грузинская статистика не дает информации, на основании которой можно сделать какой-нибудь анализ. При таком неправильном подходе правительство и лично премьер-министр поступают преступно, заявляя, что вакцинация не помогает от заболевания. Самый важный показатель (эффективности вакцинации) - то, что дважды вакцинированные от коронавируса в случае инфицирования не попадают в реанимации и не умирают. Хотя в Грузии самые тревожные статистические данные – страна лидирует в Европе по числу скончавшихся от коронавируса на один миллион населения», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области здравоохранения Вато Сургуладзе.

Несмотря на высокий показатель распространения коронавируса, в стране есть свободные места в больницах, так как из-за легкого течения болезни люди переносят ее, не делая тесты им не соблюдая самоизоляцию, сказал он. Заявление Гарибашвили может способствовать тому, что в Грузии пандемия закончится позже, чем в других странах, так как антиваксеры с воодушевлением восприняли его словам и еще больше укрепились с своей позиции, считает Сургуладзе.

Показатели вакцинации от коронавируса в Грузии лучше, чем в соседней Армении, но там не такая высокая смертность от инфицирования, отметил он. В Азербайджане показатели вакцинации в два раза выше, чем в Грузии, отметил Сургуладзе.

Кампания по выдаче в Грузии «зеленых паспортов», которые носили формальный характер, провалилась, отметил эксперт по вопросам здравоохранения Александр Урушадзе. Их выдавали не только тем, кому они полагались (дважды привитым от коронавируса), но и тем, кто перенес болезнь, не зависимо от ее сроков, отметил он. В то время как естественный иммунитет у инфицированных после выздоровления составляет от шести до восьми месяцев, власти давали «зеленые паспорта» даже тем, болел коронавирусом полтора года назад, сказал Урушадзе.

«Очень низкий процент вакцинированных от коронавируса обусловлен тем, что люди скептически относятся к вакцине, у них нет достаточной информации для уверенности в эффективности вакцин. При этом 60 процентов населения изначально были против вакцинации, а власти ничего не предприняли для того, чтобы их переубедить. В этом вопросе не сыграл свою роль даже «зеленый паспорт», как один из инструментов заинтересованности в вакцинации: паспорта начали раздавать всем, хотя он нужен для снижения риска распространения инфекции в общественных местах», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Причина отмены «зеленого паспорта» связана с большим процентом реинфицирования населения, несоблюдением ограничений для предотвращения распространения коронавируса, которые потеряли свою эффективность, считает Урушадзе. "У властей отсутствует видение управления эпидемией. Более того, власти потратили время и средства на ненужную работу – внедрение «зеленых паспортов», которые просуществовали несколько недель", - сказал он.

Сложившая эпидситуация в стране связана с тем, что не работает программа вакцинации, а не ее неэффективностью вакцинации, как считает Гарибашвили, сказала корреспонденту "Кавказского узла" эксперт Кетеван Чхартишвили.

По данным Национального центра по контролю над заболеваниями от 13 февраля, в Грузии использовано 2 миллиона 774 тысяч 755 доз прививки, как минимум одной дозой вакцинирован 1 миллион 343 тысячи 219 человек. Среди подростков как минимум одной дозой привито 6,38% в возрастных группах: в возрасте 18-49 лет привито 53,19%, 50-54 лет – 7,45%, 60-64 лет – 9,57%, 65-69 лет – 8,51%, 70-74 лет – 6,38%. В возрасте 12 – 15 лет привито одной дозой 3 тысячи 989 подростков, в возрасте 16 – 17 лет – 12 тысяч 482. Наибольшее число привитых - жители Тбилиси (667 тысяч 174 человек). В Аджарии привито 168 тысяч 732 человека, в Имерети – 160 тысяч 373 человека, в Шида Картли – 77 тысяч 797 человек, Самегрело – Земо Сванети – 101 тысяч 555 человек, Квемо Картли – 75 866 тысяч человек, Кахети – 73 тысячи 515 человек, в Мцхета-Мтианети – 32 тысячи 280 человек, Гурия – 43 тысячи 204 человека, Самцхе-Джавахети – 29 тысяч 741 человек, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11 970 тысяч человек. Самый высокий показатель полной вакцинации в возрастной группе от 18 до 49 лет – 622 тысячи 905 прививок, из них брустверной дозой вакцинировано 60 тысяч 477 человек. По данным Наццентра на 16 февраля, за сутки в стране выявлено 15 тысяч 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровели – 10 тысяч 894 человека, 55 – скончались. С начала пандемии в стране зафиксирован 1 496 156 случай инфицирования, из них скончались 15 683 пациента.

Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря 2021 года, сообщили Национальный центра по контролю над заболеваниями. К 16 февраля около 95% подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Грузии приходится на омикрон, говорится в сообщении на странице центра в Facebook.