Директор объяснил отсутствие ограждений вдоль канала в Махачкале

16 февраля 2022, 20:21

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Вдоль канала имени Октябрьской революции в Махачкале невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту. Проезжая часть около канала не предназначена для общественного транспорта и автомобилей, а жилые дома в водоохранной зоне не должны были возводиться, рассказал директор канала.

Как писал "Кавказский узел", случаи падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции происходили неоднократно. 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись. 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции. Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram указали, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

Падение автомобиля в канал имени Октябрьской революции 15 февраля произошло на севере Махачкалы, недалеко от так называемого "учхозовского" моста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель, присутствовавший при подъеме машины из воды. "Поднимал ее частный манипулятор, местные жители помогали прицепить ремни к машине. Самого водителя автомобиля там не было", - рассказал собеседник. По его словам, после аварии водитель смог самостоятельно выбраться из машины.

Произошел несчастный случай, причины пока не установлены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском МВД.

Канал им. Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов.

В Махачкалу канал Октябрьской революции тянется из Кизилюрта. Канал проходит через махачкалинский поселок Семендер, далее по улицам Московская и Ахульго, параллельным проспекту Акушинского, а затем идет через центр города и вдоль проспекта Амет-Хан Султана в Каспийск и Избербаш, следует из сервиса "Яндекс. Карты".

На участках вдоль улицы Московская и Ахульго и происходят периодически опрокидывания машин в канал. Сейчас по этим улицам установлено одностороннее движение по разным сторонам от канала, проезжая часть узкая, в некоторых местах две машины могут с трудом уместиться, машины едут между каналом и заборами жилых домов, сообщил корреспондент "Кавказского узла", сам проехавший сегодня вдоль канала. Дорога от русла отделена невысокими парапетами, но в некоторых местах они отсутствуют. Заборы вдоль канала по улицам Московская и Ахульго в основном располагаются у мостов. Есть высокий забор и у многоэтажного дома по улице Ахульго.

Оградительные заборы вдоль канала установлены также и в центре Махачкалы, в наиболее оживленных местах. В частности, корреспондент "Кавказского узла" заметил заборы вдоль канала в парке Воинов-интернационалистов у проспекта имама Шамиля, а также на небольшом отрезке от моста на улице Танкаева.

Дорога вдоль канала Октябрьской революции (КОР) не предназначена для проезда общественного транспорта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор КОРа Кадилабаганд Кадилабагандов. "При проектировании и строительстве канала дорога предназначалась для движения специальной техники для эксплуатации, очистки и ремонта канала, но никак для движения общественного транспорта", - пояснил он.

Вдоль канала были установлены парапеты, чтобы предотвратить попадание в него канализационных и поверхностных стоков, отметил Кадилабагандов. "Но жители домов, расположенных у канала, просверлили в них отверстия, или же полностью разбили, чтобы вода после дождей не скапливалась на дороге возле их домов", - говорит он.

По его словам, в черте города на некоторых участках установлены заборы. "Поставить заборы - не выход из ситуации. Решив таким образом одну проблему, создаются другие, для эксплуатации и пропуска воды. К тем огороженным участкам невозможно подъехать, чтобы проводить необходимые работы. Если же закрыть бетонными блоками проезд вдоль КОРа, то это приведет к транспортному коллапсу", - отметил директор.

Земли в водоохраной зоне являются федеральной собственностью, однако у владельцев участков имеются постановления о выделении участков местной администрацией, добавил Кадилабагандов. "Ворота жилых домов, которые построены вдоль канала, выходят на эксплуатационную дорогу. Этого не должно было быть. Но у всех владельцев есть "зеленки" (документ, подтверждающий право собственности – Прим. "Кавказского узла"). Поставили дома, невзирая на то, что они в водоохраной зоне. Земля вдоль КОРа является федеральной собственностью, "зеленку" на нее может выдать только Росимущество. Мы же никому разрешительных документов не выдавали, никому строиться там не разрешали. Но Росреестр выдал им правоустанавливающие документы. А сейчас уже сроки исковой давности прошли, а имеющиеся решения о сносе автозаправок и нескольких домов не исполняются", - подчеркнул он

Канал имени Октябрьской революции является оросительным, добавил Кадилабагандов. "Он предназначен для орошения сельскохозяйственных земель, водохозяйственных нужд Махачкалы, но не для питья", - уточнил он.