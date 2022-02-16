Предприниматель обвинен по делу о смерти ребенка в Котово

16 февраля 2022, 16:35

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Владелец фирмы вопреки обязательствам не привел в порядок вентиляцию в жилом доме в Котово, из-за чего 11-летний мальчик умер от отравления газом, выяснили следователи. Дело направлено в суд.

По версии следствия, директор коммерческой организации, которая занимается монтажом и обслуживанием систем дымоудаления, обязался проверить дымоходы и вентиляцию в жилых домах на улице Мира в Котово, но не выполнил обязательство осмотреть, отремонитровать и очистить дымоходы и вентиляционные каналы от сажи.

"Ввиду предоставления [обвиняемым] ненадлежащих услуг, в мае 2019 года в одной из квартир дома по улице Мира города Котово в результате отравления угарным газом скончался 11-летний мальчик", - сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Волгоградской области.

64-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту«в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 2 статьи 238 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.