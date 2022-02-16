16 февраля 2022, 13:57

Армянские сельчане потребовали восстановить автобусный маршрут в Ереван

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Мармарашена перекрыли сегодня трассу Ереван – Арташат с требованием возобновить движение автобуса из столицы. Дорога была разблокирована после того как глава общины Масис пообещал решить проблему.

Трассу Ереван – Арташат перекрыли сегодня жители села Мармарашен Араратской области Армении. Они потребовали восстановления  маршрута Ереван – Мармарашен. Срок действия лицензии компании, которая обслуживала маршрут № 44 из Еревана в Мармарашен, истек в 2021 году Теперь единственным транспортом сельчан остались автобусы, которые едут по маршруту Ереван – Арташат и обратно, однако они  перегружены и зачастую не берут пассажиров на дороге, проинформировало сегодня  Yerevan.Today. Жители отметили, что это уже третья подобная акция протеста и они намерены добиваться по этому вопросу встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В акции протеста приняли участие несколько десятков человек, они  перекрыли трассу при помощи автомобилей, следует из видео, опубликованного сегодня в YouTube-канале агентства News.am. 

К протестующим приехал глава общины Масис Давид Амбарцумян.  После того как он пообещал, что проблема будет решена, жители села разблокировали дорогу, сообщило агентство.

Примечание:

"Землетрясение на границе Грузии и Армении напугало местных жителей", "Жители Паракара на акции потребовали проведения новых выборов", "Выборы главы общины сорваны в армянском селе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 февраля 2022, 15:57

  • Рамазан Дугиев арестован по делу о протестах в Магасе

    Суд в Нальчике поместил под арест до 24 марта ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году, рассказал адвокат Висит Цороев. Арест Рамазана стал ударом для его родителей-инвалидов, сообщил двоюродный брат Рамазана Акрам Дугиев.

16 февраля 2022, 15:44

16 февраля 2022, 15:00

16 февраля 2022, 14:53

16 февраля 2022, 14:22

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи