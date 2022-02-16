Армянские сельчане потребовали восстановить автобусный маршрут в Ереван

16 февраля 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Мармарашена перекрыли сегодня трассу Ереван – Арташат с требованием возобновить движение автобуса из столицы. Дорога была разблокирована после того как глава общины Масис пообещал решить проблему.

Трассу Ереван – Арташат перекрыли сегодня жители села Мармарашен Араратской области Армении. Они потребовали восстановления маршрута Ереван – Мармарашен. Срок действия лицензии компании, которая обслуживала маршрут № 44 из Еревана в Мармарашен, истек в 2021 году Теперь единственным транспортом сельчан остались автобусы, которые едут по маршруту Ереван – Арташат и обратно, однако они перегружены и зачастую не берут пассажиров на дороге, проинформировало сегодня Yerevan.Today. Жители отметили, что это уже третья подобная акция протеста и они намерены добиваться по этому вопросу встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В акции протеста приняли участие несколько десятков человек, они перекрыли трассу при помощи автомобилей, следует из видео, опубликованного сегодня в YouTube-канале агентства News.am.

К протестующим приехал глава общины Масис Давид Амбарцумян. После того как он пообещал, что проблема будет решена, жители села разблокировали дорогу, сообщило агентство.