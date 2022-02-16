Сотрудник ДПС. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

16 февраля 2022, 09:20

Инспектор ДПС в Астраханской области обвинен в подлоге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник дорожно-патрульной службы составил два фиктивных протокола на водителей на автотрассе под Астраханью, чтобы повысить показатели своей работы, считают следователи.

По версии следствия, инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) в Астраханской области составил против двух водителей фиктивные протоколы об административных правонарушениях на автодороге в Лиманском районе. Водители свою вину отрицали.

Инспектор этим самым пытался повысить свои показатели в работе. Уголовное дело против него направлено в суд, прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение. Полицейский обвиняется по части 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Астраханской области.

Комментариев от адвокатов инспектора ДПС относительно сообщения следственного управления СКР по Астраханской области не поступало. На 09.20 мск 16 февраля на сайте МВД по Астраханской области нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по региону.

Часть 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 15 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела против полицейского в Астраханской области, который, по версии следствия, вместе со своим знакомым спилил около села Енотаевка 50 тополей, а затем продал их местным жителям. Ущерб лесному фонду составил почти 700 тысяч рублей, считают следователи.

Примечание:

"Глава района Астраханской области обвинен в мошенничестве на 40 миллионов", "Следователи заподозрили аферу при благоустройстве мемориала в Астраханской области", "Полицейский в Астрахани осужден на 7 лет за взятку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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