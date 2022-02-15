Техника Южного и Западного военного округов отправилась к местам дислокации из Белоруссии. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=5V6qb1KF5vk

15 февраля 2022, 15:21

Минобороны России сообщило об отъезде с учений военных ЮВО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учения в Белоруссии завершаются, техника Южного и Западного военного округов уже отправилась к местам дислокации, сообщил сегодня представитель Минобороны России. 

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о передвижении колонн военной техники, которая находится на вооружении грозненского ОМОНа и Росгвардии, в направлении Украины. Подразделения Росгвардии не подчиняются Минобороны и обычно не участвуют в его учениях и операциях, в том числе не поступало никаких заявлений об участии в учениях в Белоруссии подразделений Росгвардии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, часть подразделений уже отправилась к местам постоянной дислокации, сообщил  сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, к местам расположения уже отправились подразделения Южного военного округа. "По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - приводятся слова Конашенкова в видеоролике, опубликованном на сайте Минобороны России.

Конашенков отметил, что учения "Союзная решимость" в Белоруссии, на которых  военнослужащие отрабатывают отражение внешней агрессии против Союзного государства, еще не окончены. В рамках последнего этапа учений  на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы. В их ходе бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Белоруссии при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработает задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров."На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал представитель Минобороны в видеоролике. 

Также ведомство опубликовало кадры погрузки  гусеничной техники подразделений Южного военного округа на железнодорожный транспорт . Как следует из ролика, на кадрах видны не менее 20 военнослужащих, которые выстроились перед танками и бронетехникой. "Поздравляем вас с успешным окончанием учений!" - произносит голос на видео, военнослужащие приветствуют его троекратным "ура". После этого военные рассаживаются по танкам и бронированной технике и начинают погрузку на транспорт.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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