Прокурор потребовал до 13 лет колонии для обвиняемых в смерти Гребенюка

15 февраля 2022, 13:21

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Семь лет, десять лет и 13 лет заключения соответственно потребовал сегодня на суде прокурор для Анны Мелконян, ее супруга Армана Смбатяна и брата Арсена Мелконяна. Все трое обвиняются по делу о смерти риэлтора из Волгограда Романа Гребенюка.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля в Волгограде состоялось предварительное заседание по делу о смерти Романа Гребенюка, избитого после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье Гребенюка.

Арсен Мелконян – брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян – ее муж. Арсен Мелконян обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян – в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян – в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В Центральном райсуде Волгограда сегодня начались прения сторон по уголовному делу об убийстве Романа Гребенюка. Обвинение потребовало 13 лет колонии для Арсена Мелконяна.

"Состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян. Прокурор просил признать Арсена Мелконяна виновным в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями уголовного кодекса: угроза убийством и нанесение тяжких телесных повреждений. С учетом этого прокуратура просит суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – привел сегодня "Блокнот Волгоград" сообщение пресс-службы судов Волгоградской области.

Для Анны Мелконян обвинение запросило семь лет колонии общего режима. "Армана Смбатяна прокуратура просит суд также признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – привело сегодня ИА "Высота 102" сообщение пресс-службы.

Напомним, что риелтор Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате между Гребенюком и Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов в область головы, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.