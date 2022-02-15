Дмитрий Трапезников. Фото пресс-службы администрации Элисты

15 февраля 2022, 11:36

Элистинские депутаты приняли отставку Трапезникова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсобрание Элисты удовлетворило просьбу Дмитрия Трапезникова об отставке с поста главы администрации города. Врио мэра стал первый заместитель Трапезникова Шафран Тепшинов.

Как писал "Кавказский узел", горсобрание Элисты назначило на сегодня рассмотрение заявления Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий главы городской администрации. Если отставка будет принята, исполнять его обязанности до завершения конкурса на замещение должности будет первый замглавы администрации города, пояснили в горсобрании.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил 14 февраля о своем решении назначить Дмитрия Трапезникова заместителем председателя правительства республики. В этой должности Трапезников будет "курировать реализацию природного и экологического потенциала нашей республики, а также привлекать ресурсы для исполнения наших планов по развитию сельского хозяйства", пояснил Хасиков.

Депутаты горсобрания сегодня удовлетворили заявление Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий главы администрации по собственной инициативе, сообщил сотрудник пресс-службы горсобрания.

"Приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова", - приводит его слова ТАСС.

Согласно процедуре исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого замруководителя главы администрации - 42-летнего Шафрана Тепшинова, уточняет агентство.

Напомним, Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, стал временным главой Элисты в сентябре 2019 года. Это вызвало массовые протесты горожан. 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации.

Участники акций протеста также требовали вернуть прямые выборов мэра Элисты и отправить в отставку главу Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций против назначения Трапезникова в городе начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". 

"Кавказским узлом" также подготовлена биографическая справка о Дмитрии Трапезникове.

Примечание:

"Депутаты в Элисте отвергли инициативу референдума о прямых выборах", "Суд закрыл дело калмыцкого активиста Валерия Бадмаева", "Блогер Сот Амунов оштрафован за участие в акции против Трапезникова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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