Полицейский заподозрен в крупной вырубке деревьев под Астраханью

15 февраля 2022, 09:46

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Сотрудник полиции вместе со своим знакомым спилили около села Енотаевка 50 тополей и продали их местным жителям. Ущерб лесному фонду составил почти 700 тысяч рублей, считают следователи.

По версии следствия, в ноябре 2021 года сотрудник патрульно-постовой службы и его знакомый спилили бензопилами около села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области более 50 тополей, объемом более 100 кубических метров, после чего продали спиленные деревья местным жителям.

"Общий ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 680 тысяч рублей", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Против полицейского и его знакомого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере", уточнило ведомство.

Часть 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере" предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января полицейские в Астраханской области были осуждены по делу о превышении полномочий. Бывший начальник ОМВД по Енотаевскому району получил реальный срок по делу о фальсификации материалов, трое его подчиненных – условные.