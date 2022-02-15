Кинолог провеяет сообщения о взрывнои устройстве в школе Ростова-на-Дону Фото: 61.mchs.gov.ru

15 февраля 2022, 09:30

Дети эвакуированы из ростовских школ после сообщений о бомбах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики начали проверки сообщений о взрывных устройствах в 73 школах Ростова-на-Дону, ученики и педагоги эвакуированы.

Как писал "Кавказский узел", 27 января анонимные сообщения о минировании поступили в 25 школ Ростова-на-Дону.  Ранее, 17 января, аналогичные сообщения поступили в 85 городских школ, ученики были эвакуированы.

Силовики проверяют здания более 70 школ Ростова-на-Дону после анонимных сообщений о минировании, сообщил информированный источник. "Утром была информация, что сообщения с угрозами минирования поступили в 73 школы. Их проверяют", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Из-за информации о бомбах школьников и учителей эвакуировали из школ еще до начала занятий, пишет сегодня на своем сайте областная газета "Наше время".

В частности, вернулись домой учащиеся школ в Кировском, Пролетарском и Первомайском районах города. По словам очевидцев, на местах уже работают сотрудники экстренных служб и силовики, сообщает издание.

Напомним, проверки сообщений о бомбах проходили и в других городах юга России. Так, 14 февраля в Астрахани в связи с этим были эвакуированы ученики и учителя около десятка школ.

7 февраля силовики эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров Махачкалы после сообщений о минировании. Информация о бомбах оказалась ложной.

Не подтвердилась и информация о том, что 19 января в Волгограде были заминированы не менее пяти школ и гимназий и детский сад. После сообщений о минировании было возбуждено уголовное дело, 14 февраля следователи сообщили, что по подозрению в этих ложных сообщениях об акте терроризма задержан 14-летний подросток из Норильска. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), в зависимости от части, предусматривает от штрафа в 200 тысяч рублей до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Силовики провели эвакуацию посетителей торговых центров в Волгограде из-за угрозы взрывов", "Сообщения об угрозе взрывов в Ростовской области оказались ложными", "Полиция оцепила вокзал в Волгограде после сообщения о бомбе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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