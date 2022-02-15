Суд прекратил дело по иску вице-мэра Краснодара к журналистам

15 февраля 2022, 06:40

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Дело по иску бывшего вице-мэра Краснодара Артема Доронина к интернет-изданию "Утренний Юг" о защите чести и репутации прекращено судом из-за неявок истца.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября стало известно, что к кубанским интернет-изданиям "Утренний Юг", "Комсомольская правда - Кубань", 93.ru и "Живая Кубань" подал иск о защите чести и репутации вице-мэр Артем Доронин. По словам адвоката Андрея Осташевского, другие СМИ после получения претензий удалили материалы с недостоверными сведениям.

22 октября источники сообщили об обыске, который провели силовики в кабинете одного из вице-мэров Краснодара.

Ленинский районный суд Краснодара оставил без рассмотрения исковое заявление о защите чести и репутации бывшего вице-мэра Краснодара Артема Доронина к изданию "Утренний Юг", так как истец второй раз не явился на предварительное слушание, пишет 14 февраля "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

По словам адвоката, дело закрыто и в дальнейшем рассматриваться не будет.

Артем Доронин, который курировал в администрации Краснодара вопросы дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры, был вице-мэром с января 2018 года. В ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, пишут "Юга.ру".

Комментариями от Доронина и его официальных представителей по поводу закрытия дела "Кавказский узел" пока не располагает.