Артем Доронин. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара.

15 февраля 2022, 06:40

Суд прекратил дело по иску вице-мэра Краснодара к журналистам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело по иску бывшего вице-мэра Краснодара Артема Доронина к интернет-изданию "Утренний Юг" о защите чести и репутации прекращено судом из-за неявок истца.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября стало известно, что к кубанским интернет-изданиям "Утренний Юг", "Комсомольская правда - Кубань", 93.ru и "Живая Кубань" подал иск о защите чести и репутации вице-мэр Артем Доронин. По словам адвоката Андрея Осташевского, другие СМИ после получения претензий удалили материалы с недостоверными сведениям.

22 октября источники сообщили об обыске, который провели силовики в кабинете одного из вице-мэров Краснодара. 

Ленинский районный суд Краснодара оставил без рассмотрения исковое заявление о защите чести и репутации бывшего вице-мэра Краснодара Артема Доронина к изданию "Утренний Юг", так как истец второй раз не явился на предварительное слушание, пишет 14 февраля "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

По словам адвоката, дело закрыто и в дальнейшем рассматриваться не будет.

Артем Доронин, который курировал в администрации Краснодара вопросы дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры, был вице-мэром с января 2018 года. В ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, пишут "Юга.ру".

Комментариями от Доронина и его официальных представителей по поводу закрытия дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Чиновник мэрии Новороссийска осужден за покушение на мошенничество", "Директор департамента архитектуры в Сочи задержан при получении крупной взятки", "Главный архитектор Краснодара осужден за превышение полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 февраля 2022, 09:46

15 февраля 2022, 09:30

15 февраля 2022, 09:16

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