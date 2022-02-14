Спасатели организовали дежурство на шести территориях с оползнями в Сочи

14 февраля 2022, 21:19

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Шесть мест с наиболее активными оползнями выявлены в Сочи, в этих точках организовано постоянное дежурство спасателей, отчитался глава города. Губернатор Кубани поручил учесть в генплане Сочи опасные оползневые участки для исключения их застройки.

Как писал "Кавказский узел", 60 человек, в том числе 13 детей и один лежачий больной, были эвакуированы 12 февраля из многоквартирного дома в Сочи после того, как в связи с просадкой грунта в доме были обнаружены трещины. По данным прокуратуры, трещины найдены в двух подъездах из шести. Сорок жильцов квартир, расположенных в первых двух подъездах треснувшего дома, находятся в пункте временного пребывания, еще девять разместились у родственников и знакомых. Проблемы в доме начались еще в 90-х годах, когда рядом была построена многоэтажка, и усугубились после того, как на другой участок стали свозить фрагменты разрушенных домов и строительный мусор, рассказали жильцы дома.

В Сочи зафиксированы шесть мест с наиболее активными оползнями, в этих точках организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС, сообщил сегодня в своем аккаунте в Instagram глава города Алексей Копайгородский. Всего же оползневых участков в городе, по его данным, больше 220.

"Все такие точки в городе мы знаем, ещё в прошлом году провели масштабное обследование - их сейчас более 220, на выходных с коллегами ещё раз объехали самые проблемные территории. В местах активных оползней, а таких около шести, выставлены маячки, организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС", - написал глава города.

Власти города контролируют ситуацию с пострадавшим домом в Хостинском районе. Причиной повреждения двух подъездов дома №16 на улице Дорога на Большой Ахун стали подвижки грунта, вызванные переувлажнением почвы. "Находимся в постоянном контакте с жителями, оказываем им всю необходимую поддержку. Уже завтра приступим к инженерному обследованию конструкций дома", - пообещал глава Сочи.

Новое строительство на опасных оползневых участках должно быть исключено. Для этого все территории, подверженные оползневым процессам, обозначат в новом Генеральном плане Сочи, сообщил Алексей Копайгородский.

В Сочи зафиксировано 228 оползневых участков на дорогах и вблизи многоквартирных домов, такие данные привела сегодня на своем сайте администрация Сочи.

На ситуацию с жилым домом на улице Дорога на Большой Ахун в Хостинском районе Сочи обратил внимание и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, принявший сегодня участие в заседании общественного градостроительного совета города-курорта.

"Важно оказать жителями всю необходимую помощь и поддержку, тщательно обследовать конструкции дома. Подобные ситуации недопустимы. Сейчас в Сочи в активной стадии идет разработка Генплана, нужно отразить в нем все опасные оползневые участки и исключить новое строительство на подобных территориях", – процитировал Вениамина Кондратьева сайт администрации Краснодарского края.

В Сочи за последние два года отремонтировали 11 оползневых участков вдоль автомобильных дорог, на эти цели было потрачено 700 миллионов рублей, сообщил глава города Алексей Копайгородский. "В Сочи насчитывают около 2,5 тысяч подпорных стен, большую часть из которых построили еще в советское время. В настоящее время специалисты оценивают их состояние, в течение недели будем понимать общую картину. Ситуацию держу на личном контроле", – заявил на заседании глава Сочи.

Подготовлена карта Сочи, в которой учтены все оползневые участки, эта информация поможет в работе по Генплану города, которая сейчас активно ведется, заявил директор НИИ перспективного градостроительства Санкт-Петербурга Павел Спирин.

"Мы организовали по спецразрешению облет города с самолета, выполнили трехмерное лазерное сканирование. В структуре сельхозземель отдельно учли чаепригодные земли. Отработали схемы отображения оползней, разрушения грунтов из-за водной эрозии. Подготовили карту, которая содержит ограничения в части использования этих земель под какие-либо виды деятельности. Это будет ограничивающий фактор при дальнейших решениях", – заявил Павел Спирин.

Работа по подготовке нового генерального плана Сочи идет открыто, пожелания жителей учитываются, встречи с людьми прошли уже в 82 населенных пунктах, пояснил Сочи Алексей Копайгородский.

"В обсуждении участвовали более 10 тысяч человек. Они заявили более 1,5 тысячи предложений к Генплану. Все пожелания о новых детских площадках, парках, скверах и социальных объектах мы обязательно учтем. Приложим все усилия, чтобы генеральный план Сочи был принят в установленные сроки – в сентябре 2023 года", - процитировал Алексея Копайгородского сайт краевой администрации.