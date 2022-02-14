Агабеков и Изилов назвали неэффективным расследование нападений в Дагогнях

14 февраля 2022, 17:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер Рамис Агабеков трижды за 10 месяцев был избит в Дагогнях и получал угрозы в соцсетях, но расследование этих инцидентов, как и избиения активиста Ахмеда Изилова, не дало результата, пожаловались сами активисты. Нападения еще расследуются, пояснили в полиции Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля блогер Рамис Агабеков рассказал, что днем ранее его избили на улице в Дагестанских Огнях. В избиении, по его словам, вновь участвовал тренер спортшколы. "Повалили на землю, начали бить руками, ногами. Потом подъехала Росгвардия, меня вытащили из этой толпы и повезли в отдел", - рассказал Агабеков.

Нападение на Агабекова стало вторым за три месяца: 24 ноября 2021 года Рамис Агабеков сообщал, что был избит за публикации в соцсети о ситуации с продажей участка земли, на котором расположена муниципальная школа № 3. Нападавшим, по словам блогера, был его знакомый, тренер спортшколы. Он сначала пытался его "отговорить заниматься этим участком", а затем нанес несколько ударов. Агабеков сообщил тогда "Кавказскому узлу", что написал заявление в полицию.

В результате нападения Агабеков получил ссадины и ушибы, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сам блогер. По его словам, сегодня он прошел дополнительноме медобследование. "Я сделал рентген-снимок. Результат пока не готов. Но вроде переломов нет", - сообщил Рамис Агабеков.

По его словам, от нападавших звучали угрозы убийством. "На меня напала разъяренная толпа, выкрикивавшая угрозы убийством. Они успели нанести несколько ударов, но к счастью, подоспели сотрудники Росгвардии. Они и вытащили меня от этой толпы", - сказал он, добавив, что обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ноябре 2021 года Агабеков размещал на своей Instagram-странице публикации, посвященные событиям, происходящим вокруг школьной земли и обысков у бывшего сотрудника городской администрации Булата Таибова. Также в своих публикациях он рассказывал о введении QR-кодов в Дагестане.

В последнее время, по словам Агабекова, он часто получал угрозы в соцсетях. "После первого инцидента тренер спортшколы пытался примириться. А когда понял, что это не удастся, возможно, решил спровоцировать меня на какие-то действия. И мне начали поступать угрозы, еще и моим родным и близким. А во время прямых эфиров в комментариях мне стали писать, что «приедут, порежут голову», и в таком духе", - рассказал блогер.

Он уточнил, что в связи с угрозами также обращался в правоохранительные органы. "Один и тот же человек уже дважды совершил нападение на меня. Мне продолжают поступать угрозы. Но должных мер не предпринимают. Я не понимаю, чего ждут правоохранительные органы", - сказал он

Расследование нападения, совершенного в ноябре 2021 года, все еще идет, пояснил Рамис Агабеков. "Следствие идет. Дополнительно медицинская экспертиза направлена в Махачкалу. Я туда ездил, чтобы дать объяснение. Посмотрим, чем это все закончится", - сказал он.

В апреле 2021 года Рамис Агабеков также заявлял о нападении на него у здания мэрии Дагестанских Огней. Активист утверждал, что среди нападавших были местные чиновники, недовольные тем, что Агабеков двумя днями ранее рассказал врио главы Дагестана Сергею Меликову о проблемах города. Сам он пришел к мэрии по просьбе горожан, недовольных перебоями с водой. После заявления Агабекова полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, запечатлевших его конфликт с чиновниками.

Агабеков подчеркнул, что в ближайшее время намерен записать открытое обращение к главе Дагестана Сергею Меликову и главе МВД республики о «происходящем беспределе». «Я после всего этого не чувствую себя в безопасности. Официальные органы, которые должны следить за соблюдением закона, не справляются или не хотят этим заниматься», - заявил он.

24 января в Дагогнях также был избит бывший депутат двух созывов Народного собрания Дагестана Ахмед Изилов. Он связал нападение со своей активной позицией по пресечению незаконной передачи муниципальных земель в частную собственность. В частности, Изилов сообщил, что добивался привлечения к уголовной ответственности работников горадминистрации, причастных к передаче в частную собственность части территории школы № 3.

Ахмед Изилов высказал мнение, что нападение на него также не расследуется должным образом. "Безнаказанность порождает беззаконие. Мы, как законопослушные граждане, действуем только в рамках правового поля. Чего ждут правоохранительные органы?" – сказал Ахмед Изилов корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что, по его данным, участники нападения на него установлены. "Дело возбуждено по одной статье. Но нами было заявлено ходатайство о возбуждении дела по нескольким статьям. В частности, о совершении покушения на убийство с применением оружия. А также использовании поддельных автономеров. Уже установлено, что злоумышленники для совершения преступления использовали номера, которые были сняты с другой автомашины. По всем этим фактам материал собирается слабо", - сказал Изилов.

И Агабеков, и Изилов связывают нападения с их борьбой за школьный участок, который городские власти пытались передать под застройку. "Заказ исходил, скорее всего, из-за отстаивания этой земли. Сейчас участок возвращен школе, но, как нам известно, попытка застроить его не прекращается. Он сейчас огорожен", - сказал Ахмед Изилов.

Пришкольный участок, по его словам, "привлекательный, находится в центре города". "Но какую-то особую ценность он не представляет, за деньги можно купить [земельный участок] в любом другом месте", - сказал Изилов.

Нападения на активистов в Дагестанских Огнях находятся на контроле руководства МВД, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД Дагестана.

"Они расследуются, никто не пренебрегает и не игнорирует заявления [о совершении преступления]. Сотрудники во всем разбираются. Мера пресечения подозреваемому избирается в зависимости от степени причиненного вреда здоровью и квалификации статьи", - пояснил представитель ведомства.