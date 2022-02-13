Туристы оценили фестиваль снежных скульптур в Приэльбрусье

13 февраля 2022, 21:54

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На горнолыжном курорте "Эльбрус" впервые прошла выставка работ зимних скульпторов. Отдыхающие в Приэльбрусье туристы и пользователи Instagram одобрительно отозвались о фестивале и поддержали идею проводить его ежегодно.

Анонс фестиваля, который проходил на станции "Мир", был размещен на сайте "Курорта Эльбрус" 11 февраля. Срок проведения выставки снежных фигур - с 12 по 13 февраля.

"Фигуры из снега расположились на высоте 3500 метров. Мастера из Ставрополя работают над большими животными: медведем, моржом, лисой и китом. Кроме того, будет построена горка для малышей… После фигуры останутся зимовать на Эльбрусе. Сколько они смогут простоять, пока неизвестно: у курорта это первый опыт создания выставки снежных скульптур", - говорится в сообщении.

"Сегодня неожиданно поднялись на станцию "Мир" и увидели здесь снежные фигуры. Полный восторг! Уже забыли о том, что надо спускаться с трассы. Больше всего нам понравился медведь. Мы с ним как могли, так сфотографировались: и с лыжами, и со сноубордами", - процитировало сегодня посетительницу выставки Ольгу Сигареву издание "Мир.24".

"Вот одна из таких фигур снежных. Умельцы поработали, создали людям праздник. Я так понял, что в этом году фестиваль снега проводится в первый раз. Но, надеюсь, что эта традиция закрепится", - сказал в опубликованном изданием ролике посетитель Виктор Бобрицкий.

За выходные снежную выставку на станции "Мир" увидели больше 5000 гостей курорта, сообщил сегодня на своей странице в Instagram "Курорт Эльбрус".

"Это был первый опыт снежного строительства на курорте, поэтому очень хотим услышать ваши отзывы: что понравилось, как сделать лучше. И да, следующей зимой парк снежных фигур может появиться на Эльбрусе снова", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети поддержали появление выставки снежных фигур. "Круто! Молодцы с идеей. Не отпускайте их до 23, приедем", - написала tatyana_chekmenev.

"Красиво!" - отметила marisol_marisol1. "Фигуры круче, чем у нас на крайнем севере", - заявила dokuchaeva2834.

Сообщение о выставке было размещено и в паблике patriot_kbr в Instagram, насчитывающем более 369 тысяч подписчиков.

"Все животные похожи на тех, что изображают в сказках народов Севера!" - отметила sokolnikova335. "Какая красота, классно придумали", - написала lali0914. "Как здорово!" - заявила dishekova.marina. "Какая радость, в наше ковидное время, да еще и у нас! Браво!" - написала tatyana_shogencukova.

Для привлечения туристов в Приэльбрусье проводятся различные культурные мероприятия. Так, "Кавказский узел" сообщал, что в разное время здесь проходили фестиваль этнического искусства, фольклорный фестиваль "Алтын Майдан Эльбрус", фестиваль забегов вокруг Эльбруса.