Убит подозреваемый в нападении на полицейских в Баку

13 февраля 2022, 20:55

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Силовики установили местонахождение жителя Азербайджана, скрывшегося после нападения на сотрудников полиции. При задержании он попытался оказать вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", два сотрудника полиции получили ранения в Баку при попытке задержания Айдына Бабаева. Он оказал им сопротивление и нанес удары ножом, после чего скрылся, сообщило сегодня МВД Азербайджана.

Житель Азербайджана Бабаев Айдын Талех оглы, 1994 года рождения, около 17.00 (16.00 мск) избил свою знакомую, которая вызвала полицию, сообщила сегодня пресс-служба генпрокуратуры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Сабаильского районного управления полиции Баку, было установление местонахождение Бабаева. Сегодня около полудня он отказался сдаться сотрудникам полиции, пригрозив подорвать себя и их ручной гранатой, в связи с этим правоохранители убили его, сообщила прокуратура.

При осмотре места происшествия сотрудники прокуратуры обнаружили принадлежавшие Бабаеву гранату, пистолет марки "LLama cal 32" и запал "Ф-1", наркотическое вещество в правом боковом кармане шорт, четыре гильзы - одну в доме, а три - во дворе дома. Также было установлено, что Бабаев находился в розыске в связи с возбуждением в Сабаильском РУП уголовного дела по статье 221.1 УК Азербайджана о хулиганстве. Начато уголовно дело по различным статьям УК, расследование поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры, говорится в пресс-релизе ведомства.