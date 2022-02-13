13 февраля 2022, 16:54

Жильцы многоэтажки эвакуированы в Анапе из-за пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожарные эвакуировали 90 человек из жилого дома в Анапе, на 17-м этаже которого произошел пожар.

Информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Владимирской в Анапе поступило сегодня в 11.09 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Пожару был присвоен повышенный ранг, пожарные выяснили, что горит квартира на 17 этаже. Пожар на площади 60 квадратных метров был потушен в 12.15 мск.

Спасатели эвакуировали из дома 90 человек. "Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 38 человек личного состава, 11 единиц техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Примечание:

"Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара", "24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 февраля 2022, 17:54

13 февраля 2022, 16:00

  • Блогер Агабеков избит в Дагогнях

    Несколько человек избили в Дагестанских Огнях блогера Рамиса Агабекова, об этом рассказал сегодня сам блогер. Нападение на Агабекова стало вторым за три месяца.

13 февраля 2022, 15:00

13 февраля 2022, 14:13

13 февраля 2022, 13:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи