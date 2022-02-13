Жильцы многоэтажки эвакуированы в Анапе из-за пожара

13 февраля 2022, 16:54

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Пожарные эвакуировали 90 человек из жилого дома в Анапе, на 17-м этаже которого произошел пожар.

Информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Владимирской в Анапе поступило сегодня в 11.09 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Пожару был присвоен повышенный ранг, пожарные выяснили, что горит квартира на 17 этаже. Пожар на площади 60 квадратных метров был потушен в 12.15 мск.

Спасатели эвакуировали из дома 90 человек. "Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 38 человек личного состава, 11 единиц техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.