Здание ДГМУ. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=nMi1EgXuH8Q

13 февраля 2022, 14:13

Решение закрыть дело ректора в Дагестане вызвало вопросы у пользователей соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи Instagram сочли непрозрачной позицию прокурора и следователей, убедивших суд в Махачкале прекратить уголовное дело бывшего ректора медуниверситета Сулеймана Маммаева. Решения следствия и суда вполне логичны, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня 2021 года стало известно, что Советский райсуд Махачкалы временно отстранил от должности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева на время предварительного следствия. О возбуждении уголовного дела в отношении Маммаева стало известно 24 апреля того же года.

Ректору вменялась часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в августе 2018 года он издал приказ о принятии своего племянника на полставки на должность зубного техника поликлиники медуниверситета. При этом Маммаев знал, что племянник не планирует исполнять трудовые обязанности, предположили следователи.

11 февраля Советский райсуд Махачкалы прекратил уголовное дело Сулеймана Маммаева по ходатайству следствия. Прокурор и следователь мотивировали в суде своё ходатайство тем, что категория преступления относится к средней тяжести, подсудимый ранее не судим, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, а имущественный вред в размере 69 050 рублей возместил в полном объёме.

Суд согласился с их доводами и назначил бывшему ректору судебный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщил в тот же день "Черновик".

Публикация о прекращении уголовного дела бывшего ректора ДГМУ размещена также 12 февраля в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 356 тысяч пользователей. К 14.10 мск 13 февраля она набрала 1679 отметок "нравится", под ней размещено 354 комментария.

Авторы большинства из них усомнились в непредвзятости следователей, попросивших прекратить дело. "Связи, связи, связи, все они решают", - написал, в частности, kuramagomedovvv.

"Чего и следовало ожидать", - прокомментировал решение суда babulyasakinat. "Не сомневался", - заметил и a_m_f52. "Решил вопрос", - предположил e500mb05.

"Какие гуманные прокурор и следователь", - иронически заметил abu__samira. "Связи!" – написал finlyandets. "Знакомство все решает", - предположил the_ufc_era. "Рука руку моет, вот из-за этого и никогда не будет порядка", - высказала мнение rita232519.

Часть пользователей высказались в защиту Маммаева. "Честных чиновников и должностных [лиц] очень мало, он один из них!" – написал, в частности, nozhi_makhachkala. Нечего было на него уголовное дело заводить, самый порядочный ректор, которого мы знали", - заявила abdullaeva._nazima.

Дагестанский государственный медицинский университет, ректором которого значится Висампаша Ханалиев, пока не прокомментировал на своем сайте и в Instagram-аккаунте информацию о прекращении дела Сулеймана Маммаева.

Примечание:

"Ректор дагестанского университета задержан по делу о мошенничестве", "Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве", "Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 февраля 2022, 15:00

13 февраля 2022, 13:13

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