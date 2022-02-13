Сообщение о закрытии женской колонии в Дагестане вызвало споры в соцсети

13 февраля 2022, 10:22

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Женскую колонию в Кизилюрте решено закрыть из-за нехватки заключенных, осужденные продолжат отбывать наказание в соседних регионах, сообщил член Общественного совета при УФСИН по Дагестану Арсен Магомедов. Часть пользователей в социальной сети Instagram пожалели женщин, которые окажутся в заключении далеко от дома.

Из-за нехватки заключённых женскую колонию в Дагестане решено закрыть, сообщил юрист, члена Общественного совета при УФСИН по Дагестану Арсен Магомедов.

По его словам, речь о закрытии колонии шла на заседании Общественного совета при ведомстве. Осужденных перевезут в исправительные учреждения в соседние регионы, сообщил со ссылкой на юриста 12 февраля "Черновик".

Женская исправительная колония №8 в Кизилюрте работает с ноября 1997 года и рассчитана на 184 осужденных. Отбывают наказание в ней осужденные женщины из Дагестана, Калмыкии, Чечни, Москвы и Астраханской области, говорится в сообщении на сайте УФСИН по Дагестану. Число осужденных, отбывающих там наказание, не указано.

Новость о закрытии колонии, опубликованная в тот же день в паблике lenta_dagestan в Instagram, насчитывающем 126 тысяч подписчиков, вызвала споры в соцсети. По данным на 10.10 мск сегодня под постом пользователи оставили 32 комментария и 260 отметок "нравится".

Часть пользователей пожалела осужденных, которые будут отбывать наказание вдали от дома, и предложила амнистировать их.

"Зачем их переводить в другие регионы? Отпустите их по своим домам", - предложила grtyru58. "Раз тюрьму закрывают [...] тех кто сидят, девушек заключённых, тоже домой отправьте. Вам цены не будет", - согласился g_g_alieyvich. "А нельзя их домой отпустить под амнистию? Что бы отмечались?" - поддержала beauty_sevilya. "Наркоманов и убийц переведите в другой регион, остальных отпустите", - написал sevzil1.

Некоторые пользователи выразили опасения, что если всех осужденных отпустить из колонии, в республике вырастет преступность.

"Вы думаете их просто так посадили?" - возмутилась пользователь lisaalisalisaalisaaaaaa. "Будущие закладчицы будут, если их отпустят на свободу. Ещё неизвестно, за что (их) посадили. Страшно", - написала lvica779.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2021 года правозащитники указали на дискриминацию уроженцев Северного Кавказа в российских колониях. Выходцы с Северного Кавказа сталкиваются там с предвзятым отношением сотрудников и других заключенных, нередко нарушаются их права на свободу вероисповедания и на условно-досрочное освобождение, говорилось в докладе Центра анализа и предотвращения конфликтов. Почти всех уроженцев Северного Кавказа отправляют отбывать наказание как можно дальше от родных мест, обратил внимание правозащитник Оюб Титиев.