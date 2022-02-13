Участники круглого стола в Волгограде отметили риски вакцинации детей от COVID-19

13 февраля 2022, 01:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вакцинация детей и подростков от коронавируса - мероприятие рискованное, так как не до конца выявлены риски и побочные эффекты, отметили участники прошедшего в Волгограде круглого стола. В настоящее время в области вакцинированы 1 262 подростка, в листе ожидания прививки еще более восьми тысяч, сообщили в облкомздраве.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде 14 января состоялся круглый стол на тему "Обязательная вакцинация от COVID-19 и ее последствия. QR-коды, отстранения и закон". Жители Волгограда отказываются от вакцинации, опасаясь за свое здоровье, но за это их отстраняют от работы, и они вынуждены отстаивать свои интересы в суде, указал юрист Иван Иванов. Активистка Марина Архипова сообщила, что после записи видеообращения к президенту с просьбой отменить QR-коды полиция потребовала от нее объяснений.

В Волгограде 12 февраля прошел второй круглый стол по теме вакцинации. Собравшиеся сообщили, что организаторов у мероприятия нет, оно проводится «по инициативе общественных организаций». Всего собралось 14 человек – родители, юристы, врач, активисты. Тема мероприятия - «Детская вакцинация от COVID-19: последствия и статистика. Отстранения от работы и закон. Цифровизация и угроза безопасности», передает корреспондент "Кавказского узла".

Ведущий круглого стола Игорь Манкевич сообщил, что приглашения были направлены чиновникам и депутатам, но они не пришли. Манкевич обратил внимание, что "еще полгода назад было заявлено, что дети не болеют, переносят все в легкой форме и никто не думает их вакцинировать". "Почему сейчас спущены циркуляры во все школы, что их обязательно надо вакцинировать?", - задался он вопросом.

Врач Галина Паневина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что имеет медобразование по специальности «инфекционные болезни», но по этой специальности сейчас не работает.

"Согласно данным института Гамалеи, сейчас идут исследования вакцин для детей. Окончание исследования – только в 2023 году. В протоколе исследования написано, что это открытое двойное плацебо-контролируемое слепое клиническое исследование с открытым подбором дозы. То есть никакой детской вакцины нет. Они просто взяли "Спутник V", и непонятно как подбирают детям дозу. Соответственно, они будут собирать информацию – подошла доза или нет <...> На детях вообще запрещены клинические исследования. Они заявляют, что у них есть отдельная вакцина для детей. Вакцины отдельной нет, они просто хотят пятикратно разбавить "Спутник V <...> Но при этом в протоколе исследования говорится об исследовании с открытым подбором дозы. Кто занимался исследованиями прекрасно знают, что подбор дозы осуществляется на животных аналогичной массы тела", - поделилась она своими опасениям по поводу вакцины.

Елена Жупикова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее двое детей, она не планирует давать согласие на их вакцинацию.

«Принуждения к прививкам не было, но тем не менее опасаюсь. Делать прививку не будем <...> Все эти меры сомнительного характера. За тот срок, пока испытывается прививка, вирус успевает мутировать. По коронавирусу в школе нам давали бумагу подписать по мерам противовирусным. Я переписала эту бумагу в своей редакции – четко написала, какие меры приемлю: обработка рук, измерение температуры… А вот согласия на пункты каких-то документов, которые они не расшифровали, я не давала», - рассказала она.

На встречу пришла Наталия Кузнецова, отстраненная от работы в МФЦ Городищенского района. По словам женщины, у нее двое детей.

«Если я отстраненная, то, конечно, и против вакцинации детей. В родительской группе был вопрос: «Кто желает вакцинироваться?». Я спросила: «Кто собирает эти данные?». Я обычно пишу такие вопросы, чтобы спровоцировать людей на мыслительный процесс. Но его не возникает, из родительской группы меня исключили», - рассказала она.

В судах рассматриваются иски трех сотрудников школы и работницы МФЦ Натальи Кузнецовой. На заседании суда 11 января Кузнецова задала вопрос представителю работодателя, почему было принято решение, что ее работа связана с высоким риском заражения. Работодатель не смог ответить на него, суд решил привлечь к делу Государственную инспекцию труда. 14 января Ворошиловский райсуд Волгограда отказал сотруднице Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области Кристине Свистуновой, которая требовала признать приказ работодателя о ее отстранении от работы из-за отказа прививаться незаконным.

«Вирус мутирующий, препарат неисследованный – только в 2023 году закончатся исследования», - привела Наталия аргументы против вакцинации своих детей. Она отметила, что выживать после отстранения от работы удается, «потому что замужем».

Отец троих детей Егор Сергеевич рассказал, что обеспокоен проблемой дистанционной образования детей, поэтому и пришел. «У многих детей сильно просела успеваемость. Это выглядит как сворачивание образования под предлогом здоровья ребенка, которое используется формально и не по существу. Мы с женой сами занимаемся с детьми, и нам за это никто не платит», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что в школе у детей раздавали бумаги с вопросом о согласии родителей и вакцинации. «Мы отказались. Мы на периферии живем, там никаких насильственных проблем не наблюдается. Но в перспективе меня это сильно беспокоит», - рассказал Егор Сергеевич.

Руководитель волгоградского отделения общественной организации «Родительский отпор. РФ» Анастасия Масс по видеосвязи в ходе мероприятия заявила, что "есть на сегодняшний день случаи в школах - дети приходят и рассказывают как им говорят: "Поставьте за маму роспись". "Педагоги сами ставят росписи, фальсификация тоже имеет место быть <...> Мы пытаемся донести до педагогов, до родителей, что сейчас нужно держать ухо востро и задуматься в первую очередь, почему эта вакцина не прошла определенного срока испытания <...>, а ее сразу же внедрили», - отметила Масс.

Работник завода «Красный Октябрь» Александр Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на круглый стол, так как 17 декабря был отстранен от работы.

«Живем на двоих в супругой на 14 тысяч. Я написал обращение в Облсовпроф, в Трудовую инспекцию, в прокуратуру Волгоградской области, в прокуратуру Краснооктябрьского района. 4 ответа я уже получил. Это отписки, что отстранение законно. В суд подал, заседание 25 февраля», - рассказал он.

Пономарев отметил, что пытался найти работу. «Но 63-летнего никто не хочет брать», - сказал он.

«У нас хороший запас клубники, картошки», - добавил он.

Юрист Алексей Севастьянов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Волгоградской области есть два случая восстановления на работе непривитых работников через суды. По его словам, помимо швеи предприятия "Хеппивеар Юг" Надежды Баганиной суд восстановил на работе слесаря компании «Россети Михайловка».

В декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, отстраненная от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, добилась восстановления на работе.

«Работодатели это обжаловали. Статистика какая- то стабильная пока не выработана. Мы занимаемся этим вопросом. Но пока что все на стадии первой инстанции и может быть обжаловано любой стороной. Окончательных результатов пока нет. Но мы со стороны отстраненных сотрудников, которые страдают без зарплаты, будем идти до Верховного суда», - отметил Севастьянов.

Юрист также отметил, что сам ведет дела об отстранении работников. «В Новоаннинском районном суде такое дело будет слушаться 28 февраля. Отстранили слесаря организации, занимающейся очистными сооружениями. 24 февраля будет заседание по отстраненному концертмейстеру Жирновского ДК. В ближайшее время будет подано еще несколько исков, в том числе по сотрудникам Трубного завода, аграрного университета, завода Баррикады и других организаций. Пока суды не обнадеживают нас своими решениями. Суды пытаются увязать вакцинацию с календарем по эпидемическим показаниям. Есть еще постановление 825, в котором прописаны виды деятельности, которые связаны с особо опасными инфекционными заболеваниями. Туда попала образовательная деятельность, но вот транспорта, энергетики там нет. Но это не мешает судам отказывать истцам в восстановлении трудовых прав. Они заходят с разных сторон – попадает человек под 825 постановление или нет, связывают разные нормы, в том числе рекомендации Роструда, той же Зубаревой (глава Роспотребнадзора по Волгоградской области - прим "Кавказского узла"). Отмечу, что это лишь рекомендации. Позиция судов – в связи со сложной эпидеомиологической обстановкой работодатели имеют право отстранять работников. Мы с этим не согласны. Под вопросом сама эта сложная обстановка. В чем она сложная? Есть заключение эксперта, который установил, что официального документа об объявлении пандемии ВОЗ нет. Этот документ у меня. Пока непонятно, как суды будут оценивать этот документ, мы его приложили, но пока мы в процессе», - рассказал Севастьянов.

По его мнению, «эксперименты над детьми категорически запрещены». «Нам пытаются навязать медицинский эксперимент под видом вакцинации. На этом круглом столе нет никого, кто против вакцинации. Здесь есть те, кто против медицинских экспериментов», - заключил Севастьянов.

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на 10 февраля в регионе вакцинировано 1 262 подростка. В регион поступило более 1 440 комплектов препарата для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

«Вакцинация несовершеннолетних осуществляется на добровольной основе по письменному согласию родителей или самих подростков, которое могут подписывать документ самостоятельно с 15 лет», - сообщил сотрудник ведомства. Он также добавил, что на 7 февраля в листе ожидания на прививку было более восьми тысяч подростков, очередная партия «Спутника-М» поступит в регион в ближайшее время.

Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".