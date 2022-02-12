Волгоградский активист выступил в поддержку Михаила Соломонова

12 февраля 2022, 19:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Владимир Тельпук на одиночном пикете в Волгограде потребовал освобождения защитника Волго-Ахтубинской поймы Михаила Соломонова.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания, за это в ночь на 9 февраля суд назначил ему еще 10 суток ареста. Суд в Волгограде нарушил законодательство и права Михаила Соломонова, проводя заседание по его делу ночью, когда активист уже сутки находился под арестом без еды и питья, заявил адвокат. Арест Соломонова стал актом запугивания несогласных с действиями властей, но это не остановит деятельности противников вырубки деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Волгоградский облсуд 11 февраля оставил в силе решение об аресте Соломонова.

По версии Соломонова и свидетеля защиты Ивана Иванова, 31 декабря 2021 года Михаил Соломонов с товарищами катались на велосипедах по разрешенным частям проезжей части. По полосе, предназначенной для велосипедистов, медленно ехал автомобиль ГИБДД, и посторонний велосипедист, который не относился к этой группе, объехал эту машину по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта. "Михаилу вменяют, что он чуть ли не специально с умыслом организовал это мероприятие, чтобы нарушить общественный порядок", - пояснил 8 февраля Иван Иванов. Задержание Соломонова связано с его участием в защите Волго-Ахтубинской поймы, считают активисты, которые 8 февраля провели одиночные пикеты в его поддержку.

Владимир Тельпук, который вышел сегодня днем на пикет в поддержку Соломонова, стоял в течение трех часов на аллее Героев с плакатами "Свободу Михаилу Соломонову! Беспредел #Пойма живи" и "Власти убивают природу. Кто против, сажают в тюрьму", передала корреспондент "Кавказского узла".

"Наши власти занимаются уничтожением природы, а людей, которые ее приумножают, сажают в тюрьму, штрафуют. Сейчас отбывает наказание Михаил Соломонов, я хотел бы его поддержать. Я выражаю свой протест в связи с тем, что наши власти так поступают с людьми, которые борются за сохранение природы. Мишу же посадили за неподчинение полиции и якобы организацию велопробега. Велопробеги у нас не запрещены законом. Что же касается неподчинения полиции, то человек требовал в полиции соблюдения своих прав и ему вменили неподчинение. Пока на 15 суток посадили, а могут еще что-то высосать из пальца. Люди борются за свои права законными методами, и получают за это сроки", - сказал Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие читали плакаты Тельпука. Пенсионер Валерий Тимофеевич сказал, что ничего не слышал про Соломонова. "По новостям не передавали", - отметил он.

Студентка Ольга заявила, что "много читала про историю с поймой". "Что кого-то посадили, не слышала, но не удивляюсь этому, потому что в Волгоградской области, насколько я знаю, чиновники не разговаривают с народом. Отсутствие диалога и приводит людей в тюрьму", - считает она.

Водитель Сергей сказал корреспонденту "Кавказского узла", что следит за ситуацией со строительством дороги в пойме. "Насколько я знаю, там твердолобые ребята выступают против, и эта история сильно гремит, - сказал мужчина. - Но что кого-то посадили я не знал, сегодня почитаю эти новости".

За Тельпуком издали наблюдали полицейский и два казака, акция прошла без инцидентов.

Защитник Михаила Антон Гетманенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 11 февраля на рассмотрении апелляционной жалобы в суде Соломонову пришлось защищать себя самому. По его словам, о состоявшемся судебном заседании он сам узнал из СМИ.

"Областной суд грубо нарушил право Михаила Соломонова на юридическую защиту и не уведомил о дате и времени заседания всех защитников. В результате чего Михаил Соломонов в суде защищал себя сам. Михаил ходатайствовал перед судом об уведомлении всех защитников и о переносе заседания хотя бы на конец дня для явки защитников. Однако и в этом ему было отказано", - сказал Гетманенко.

Он отметил, что в результате они в очередной раз лишились возможности представить доказательства невиновности Соломонова.

Интервью с Михаилом Соломоновым из изолятора размещено сегодня на Youtube-канале "Жесткий гаситель". Соломонов рассказал, что вынужден был один защищать себя в ходе рассмотрения апелляционной жалобы из-за отсутствия должного оповещения о суде его защитников. Активист отметил, что ежедневно получает по 10-15 писем и сообщений в Telegram. "Вечером перед сном перечитываю, это добавляет мне сил, - сказал он. – Считаю, что удерживают меня незаконно. Какой то абсурд, когда уже за передвижение по городу на личном транспорте могут хоть и административное правонарушение вменить, но задержать и арестовать, и поместить в камеру. Я считаю, что это беспредел". Аудиозапись, опубликованная сегодня, к 19.30 мск набрала 54 просмотра.

Волгоградские активисты, в том числе Михаил Соломонов, протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".