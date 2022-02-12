Жители Ростовской области высказались против планов властей увеличить тариф на капремонт

12 февраля 2022, 20:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Планы властей существенно повысить тариф на капремонт вызывают возмущение у жителей Ростовской области. Повышение тарифа скажется на бюджете семей, а ждать самого капремонта приходится годами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Ростова-на-Дону, Шахт и Красного Сулина. Рост тарифа в два раза значительно превышает уровень инфляции, а система расходования средств на капремонт непрозрачна, указали организаторы сбора подписей против повышения.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростовской области объявили о планах увеличить вдвое сумму взносов на капитальный ремонт. Местные жители пожаловались на повсеместный рост цен, а активисты начали сбор подписей против увеличения тарифа.

О том, что тариф на капремонт в Ростовской области в 2022 году вырастет в два раза, во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он пояснил, что сейчас тариф на капремонт — 9,92 рубля за квадратный метр, а вырастет до 20 рублей. Он три года был самым низким в ЮФО, сказал Голубев. Новый тариф будет одним из самых высоких, но губернатор пообещал, что его не будут менять в ближайшие три года. «Если мы оставим тариф без изменений, то сможем ремонтировать в два раза меньше домов, чем необходимо», — сказал Голубев. Иначе, по его словам, область «рискует скатиться в 50-е годы». Пойти на это решение регион, по словам Голубева, «заставила экономика», сообщил портал 161.ru 27 января.

Шахтинцы поддержали требования не повышать тарифы на капремонт

11 февраля в Шахтах прошли одиночные пикеты, против повышения платы за капремонт. Пять человек, среди которых были коммунисты и активисты, по очереди стояли с плакатами "Шахты против повышения тарифа на капремонт" и "Шахты против повышения тарифа на ЖКХ" на проспекте Победы революции. Прохожие поддерживали пикетчиков, все высказывали недовольство ростом тарифов.

"Я поддерживаю пикет, я поддерживаю возмущение людей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" проходившая мимо Людмила Кочетова. "Подняли и плату за газ, постоянно всё повышают. Приходишь платить, а там уже сумма увеличилась", - пожаловалась она.

По ее словам, повышение тарифов сильно бьёт по бюджету. "Я пенсионерка, пенсия у меня небольшая и платить лишние 300 рублей тяжело, это для меня значимая сумма. Дорожает всё буквально, это же не только за капремонт выросла плата, тут просто сразу на 100%. Но дорожают и продукты, дорожают лекарства, жить очень трудно, поэтому, конечно, я против", - подчеркнула она. Людмила также поставила подпись к обращению к губернатору Ростовской области с требованием отменить повышение тарифов на капремонт.

Деньги приходится платить сейчас, а ремонт будет в отдаленном будущем, указала проходившая мимо Надежда Филимонова. "Я платила за капремонт 400 рублей, теперь 800. В принципе, для меня посильно платить и столько, но возмущает то, что мой дом стоит в очереди на ремонт только в 2034 году, и то частично, планируют отремонтировать подвал, подъезд, электрику поменять. Это вообще несерьезно. А крышу и все остальное - ещё позже. Я плачу сейчас, а услугу окажут потом. Давайте я в магазины буду приходить, брать товар, а деньги отдам через 12 лет. Сделайте ремонт, а потом собирайте деньги, я так считаю", - отметила она.

Многие жители сами справляются с ремонтом своих домов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель ТСЖ Ирина Усатенко. "Все жители нашего дома против поднятия тарифа на капремонт, мы сейчас всем домом собираем подписи против поднятия цены. У нас спецсчет и мы считаем, что сами должны выбирать себе цену тарифа, так как плата ложится на жильцов. Вдобавок, всегда может что-то случиться - например, потекла крыша, нужно срочно ремонтировать, а у нас запланирован через семь лет ремонт подвала. Мы провели собрание жильцов и решили, что нам как можно быстрей нужно поменять кровлю. Мы посчитали, что по цене 9,92 рубля с квадратного метра, на ремонт крыши мы будем собирать очень долго. Поэтому на собрании решили платить по 15 рублей с квадратного метра. "Два года собирали, отремонтировали крышу и снова снизили тариф до 9,92. Это удобно и люди видят, за что они платят", подчеркнула она.

Юрий Бунин также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что многое в доме жители делают сами, не ждут, когда дойдёт очередь по капремонту. "Это просто необходимость. У нас затопило подвал, сгорела вся проводка, а ремонт только через шесть лет. Не будем же мы ждать. И вот кроме того, что мы платим за капремонт, мы ещё за свои деньги отремонтировали подвал, поменяли проводку. Ведь это вообще неправильно. Теперь придут эти со своим ремонтом, и опять будут ремонтировать, то что мы уже сами сделали и выходит два раза на одно и тоже потратили деньги", - раздосадовано сказал он.

По его словам, он уже много лет пишет жалобы по поводу работы системы ЖКХ. "В основном приходят одни отписки, по сути жаловаться некуда, никто не поможет, тут очень большие деньги на кону. Я сейчас сам взял бланки и собираю подписи. Буквально все люди возмущены, все ставят свои подписи и даже молодежь. Повышение тарифа, конечно, скажется на моём бюджете, естественно буду выкручиваться. Но это же не дело, зачем загонять людей в нищету?" - , посетовал мужчина.

Светлана Мартыненко, которая была в числе тех, кто проводил одиночные пикеты в Шахтах, рассказала, что сбор подписей против повышения платы за капремонт идет по всей области. "Я призываю всех шахтинцев подписываться под обращением к губернатору, не нужно пассивно себя вести. Если раньше тариф был 9,92, то теперь будет 20. Поэтому все должны проявить активность. Я считаю такой рост необоснованным. Всё дорожает, но пенсии и зарплаты если и повышают, то незначительно. Я сейчас плачу 600 рублей, а буду 1200, что конечно для меня ощутимо. Я эти 600 рублей могу растянуть на неделю, на те же продукты. А если многодетные, то им ещё трудней. Плюс качество ремонта оставляет желать лучшего. У нас в районе уже отремонтировали несколько домов - год прошел и ремонта почти не видно", - указала она.



Другой пикетчик, Сергей Пиманов, привел в пример среднестатистический дом на 60 квартир. "Я подсчитал, люди будут платить 500 тысяч рублей в год, а кому-нибудь хоть на 100 тысяч делали ремонт?", - поинтересовался он. Рост тарифов в два раза он счел необоснованным. "Если бы при этом повысили на 100% пенсии и другие социальные выплаты, тогда да. А у нас цены растут на всё, официальная инфляция 8,6%, а тариф поднимают на 100%. Три года тому назад нам сказали, что тариф вырастет до 9 рублей 92 копеек и будет зафиксирован на три года. Если за эти годы инфляция была примерно около 10% в год, за три года - это 30%, поднимите тариф на 30%, не на 100%", - высказал своё мнение мужчина.



Страна переживает трудные времена - и спад экономики, и пандемия коронавируса, происходит обнищание населения. заявил Роман Бабкин. "Наш город Шахты и так нищий, безработный, полуразрушенный, депрессивный город, куда повышать два раза сразу?" - сказал он.



Жители нескольких домов в Красном Сулине отчаялись дождаться капремонта



Мы платим сейчас, крыша течет сейчас, а ремонт будут делать когда-то потом, отметила Наталья Ковалёва. "Я живу в доме 22 по улице Октябрьская, вернее, живу в частном доме, так как в квартире жить невозможно. Крыша течёт, часто заливает спальню, балкон, а коридор почти всегда, стены сырые и обои отошли, входная дверь с трудом закрывается, она размокла. Вообще в квартире запах сырости, у нас дети, они часто болели, поэтому мы ушли жить в частный дом, рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Свекровь Натальи, которая приехала в гости из Ростова-на-Дону, также возмутилась состоянием дома." Мебель - и та сыреет, как тут можно жить? Плюс холодина в квартире. Я, конечно, очень недовольна поднятием тарифа на 100%, это большие деньги в год будут выходить. Мы и так получаем небольшие пенсии. А как молодежь, дети, как им выживать, если с работой проблемы, а всё только дорожает?" - спросила она.

Крыша течёт в нескольких местах и управляющая компания просто не успевает делать латки, рассказала жительница этого же дома Оксана Голикова. "Течёт так, что в подъезде вода доходит с пятого до первого этажа.

Я боюсь, что проводку в подъезде замкнёт, так как течёт прямо по электрощитку. В квартире тоже течёт, в ванной комнате два раза делала ремонт, бесполезно. Вот опять пошла плесень, стены сырые, часть света не горит. Такая же ситуация в прихожей, я уже и не ремонтирую. Как снег тает или дождь идёт, так и течёт. У меня дети, вот им приходится дышать сыростью. Капитальный ремонт крыши ещё не скоро. Нам говорили, что срок планового ремонта будет сдвинут и крышу нам отремонтируют в 2021 году, но так ничего и не сделали. Сейчас представители администрации говорят "мы держим ситуацию на контроле". Здорово - мы платим, крыша течёт, администрация контролирует ситуацию, фонд капремонта собирает деньги. всем хорошо, кроме людей. Конечно, я против поднятия тарифа. И так трудно. И за что мы платим, и когда будет ремонт, в первую очередь кровли", - сказала она.

Татьяна Александрова, старшая дома по улице Комарова 3/2 , пожаловалась на износ инфраструктуры. "У нас большая проблема с трубами отопления и водоснабжения. Нам нужно менять все стояки. В подвале почти всегда сырость и лужи, трубы протекают. Приходят из управляющей компании, но уже сделать ничего не могут - начинают сваривать, трубы расползаются. Ремонт через 12 лет, за это время тут всё разрушится. результате получается, что нужно платить за ремонт, который неизвестно, когда будут делать и будут ли", - подчеркнула она.

Причиной задержки проведения капремонта может быть, прежде всего, нехватка денежных средств на счете капитального ремонта, потому что эти средства формируются не сразу, указал юрист Евгений Трифонов. Вторая причина - подрядчики не укладываются в сроки, это влечёт ответственность, если собственники жилых помещений обратятся в суд и взыщут неустойку сроков, рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Власть может пойти на уступки относительно размера тарифов на капремонт

В Шахтах собрано больше 1000 подписей под требованием снизить тариф на капремонт, рассказал первый секретарь Шахтинского горкома КПРФ Сергей Шаповалов. "Мы активно собираем подписи, сейчас их уже больше тысячи, но не из всех районов города ещё принесли подписанные листы. Сбор подписей продолжится, также мы планируем проводить пикеты, будем собирать подписи по городу. Три года назад мы проводили митинги против повышения тарифа на капремонт, тогда примерно на 50% был поднят тариф. Приезжал заместитель министра ЖКХ Ростовской области, встречался с нами и заверил, что в течении трёх лет тариф подниматься не будет. Прошло три года и губернатор поднимает тариф на 100%. Пускай они обоснуют такой рост. Так ещё невозможно проконтролировать, куда идут и сколько денег, как и на что их расходуют, какая степень эффективности расходования денежных средств", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Шаповалова, власть должна пойти на уступки, возможно, они решили повысить тариф на 100%, чтобы увидеть реакцию жителей области. "Если (жители) промолчат, то всё так и оставим, если будут возмущения, то снизим процентов на 30%", - предположил он..



Такой сценарий не исключает и депутат законодательного собрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев. На сайте change.org 8 февраля Федяев разместил петицию против повышения платы за капремонт. За три дня под ней подписались 11 815 человек.

"С учетом неблагоприятной социально-экономической ситуации, вызванной пандемией и вводимыми губернатором ограничениями, когда у людей и без того снижаются доходы, увеличение взноса на капитальный ремонт более, чем в два раза, может привести к обострению социальной напряженности и снижению собираемости самих взносов. Жители однокомнатной квартиры (площадью 33 квадратных метра) вынуждены будут оплачивать - 660 рублей в месяц, 7 920 рублей в год; трехкомнатной квартиры (площадью 58 квадратных метров) - 1 160 рублей за один месяц и 13 920 рублей в год. Инфляция в Ростовской области по итогам 2020 года составила - 5,2%, в 2021 году - 8,6%, меры по увеличению темпов и улучшению качества капитального ремонта не принимаются, при этом рост размера тарифа за капремонт составит почти - 102%, таким образом рост взноса не сопоставим росту инфляции. Если денег не хватает, то, в первую очередь, власти должны изыскивать средства в бюджете, а уже потом переносить ответственность на граждан", - говорится в петиции.

Федяев отметил, что сама система сбора взносов на капремонт вызывает много вопросов. "Качество ремонта оставляет желать лучшего. Поступает много жалоб, на то, что ремонты делаются некачественно и люди потом ничего не могут добиться. Система непрозрачная, проверить и отследить невозможно. Есть, допустим дома, им по 100 и более лет, они уже разваливаются, а люди продолжают платить за капитальный ремонт. Потом эти дома признают аварийными, людей переселяют, а куда деньги деваются, которые они платили много лет? Очень много вопросов", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многие жители Ростовской области с трудом сводят концы с концами, добавил Федяев. "У нас средняя (зарплата) чуть больше 30 тысяч, а по факту многие получают гораздо меньше, для человека 400-500 рублей - большие деньги. Поэтому, конечно же, я против поднятия тарифа на капремонт", - рассказал депутат.

Получить комментарий относительно роста тарифов в Фонде капитального ремонта Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

В 2019 году проведен ремонт не менее 1000–1100 домов, сообщил ранее глава Ростовской области Василий Голубев. В 2020 году из-за пандемии в течение трех месяцев с жителей не брали плату за эту услугу. В результате в 2021 году в порядок привели лишь 650–670 домов, проинформировал 11 февраля "Блокнот Ростов". В региональной программе капитального ремонта 18578 многоквартирных домов, в том числе 4068 домов, собственниками помещений в которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов 11 февраля. Он отметил, что за период 2021 года в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, выполнен ремонт 187 систем, а одними из самых распространенных видов работ являются ремонт крыши, фасада, а также замена лифтов, говорится в сообщении на сайте правительства региона.