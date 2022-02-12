Нападение на полицейского произошло в Махачкале

12 февраля 2022, 16:49

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Сотрудник полиции попал в больницу, получив ножевые ранения во время оперативно-розыскных мероприятий в Махачкале. Нападавший разыскивается, сообщили сегодня следователи.

По их данным, инцидент произошел поздно вечером 11 февраля в районе "Ипподрома" на улице Насрутдинова. Полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся распространением наркотиков. На одного из полицейских напал вооруженный ножом мужчина. Он нанес удары в область грудной клетки сотруднику полиции и скрылся. "Потерпевший доставлен в больницу, где ему своевременно оказана необходимая медицинская помощь", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). "Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление и задержание лица, совершившего данное преступление", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.