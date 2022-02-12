Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 февраля 2022, 08:06

Чиновник в Астраханской области обвинен в махинациях на 40 миллионов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководитель управления образования Приволжского района подписал договор о покупке здания для детсада за 40 млн рублей с фирмой, которой руководил другой чиновник. При этом строение было непригодным для размещения детей, считают следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря 2021 года стало известно, что в суд передано уголовное дело бывшего главы Приволжского района Астраханской области Яхьи Туктарова, который был обвинен в мошенничестве при покупке здания для муниципального детского сада.

По версии следствия, начальник управления образования, молодежной политики и спорта Приволжского района зная о том, что стройфирма "Юг-Альянс" не завершила строительство детсада на 60 мест в селе Атал, и здание является непригодным для размещения в нем детей, подписал госконтракт на приобретение этого строения.

"На основании данного контракта строительной фирме ООО СК "Юг-Альянс", подконтрольной бывшему главе МО "Приволжский район", перечислены денежные средства в размере более 40 миллионов рублей",  – сообщило 11 февраля на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Прокуратура утвердила обвинение против чиновника и дело против него направлено на рассмотрение в суд. Чиновнику вменяется часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" (предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Примечание:

"Следователи заподозрили аферу при благоустройстве мемориала в Астраханской области", "Глава комитета думы Астраханской области заподозрен в мошенничестве", "Астраханский застройщик обвинен в хищении 5,3 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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