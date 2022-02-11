Свыше 60 придомовых территории остаются подтопленными на Кубани

11 февраля 2022, 13:53

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64 придомовые территории остаются подтопленными в Славянском и Красноармейском районах Краснодарского края, 34 человека находятся в пунктах временного размещения, сообщили в оперштабе.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 5 февраля на территории Славянска-на-Кубани, станиц Анастасиевской и Петровской Славянского района было подтоплено 128 домов и 350 придомовых территорий, 15 человек были временно размещены в гостинице. В Красноармейском районе были подтоплены 56 придомовых территорий, а в станице Северской – административном центре одноименного района – 23 придомовые территории и семь домов. Число подтопленных домов к 9 февраля сократилось в регионе до 10.

3 февраля в Северском и Красноармейском районах после подъема уровня воды в реке Убинке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северском и Славянском районах подтопленным оказался 281 дом, в Красноармейском районе подтопленных домов не было. Утром 5 февраля в Славянском и Северском районах были подтоплены 287 домов и более 800 придомовых территорий.

"В Славянском и Красноармейском районах на утро сегодняшнего дня остаются подтопленными 64 придомовые территории, в домах воды нет. Работы по откачке воды продолжаются", - цитирует источник в оперштабе Краснодарского края "Интерфакс".

По данным штаба, в этих двух районах в пунктах временного размещения находятся 34 человека, в том числе 12 детей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Славянске-на-Кубани идет дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью дождь продолжится, температура понизится до +6 градусов, ветер стихнет до 5 метров в секунду. 12 февраля также будет идти дождь, температура повысится до +11, ветер усилится до 7 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.