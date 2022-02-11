Учение миротворцев в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы МО России https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12408212@egNews

11 февраля 2022, 09:05

Миротворцы провели учения со стрельбами в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные на полигоне в Нагорном Карабахе отработали навыки стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения бронетранспортеров, сообщило сегодня Минобороны.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы периодически проводят учения в Нагорном Карабахе. Так 20 января российские военные провели маневры эскалации конфликта Азербайджана и Армении.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". 

Российские военные выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения БТР-82А на полигоне в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

"Всего к занятиям по боевой подготовке привлекалось около 50 российских военнослужащих, было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства. Министерство при этом не указало более точную геолокацию, где проходили учения.

Кроме того, экипажи бронетранспортеров отработали навыки вождения боевых машин.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Примечание:

"Бакинские аналитики не исключили риски боестолкновений после брюссельской встречи Алиева и Пашиняна", "Аналитики оценили перспективы разблокирования железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном", "Омбудсмен заявил о применении насилия к армянам в азербайджанском плену".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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